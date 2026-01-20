Prefeitura orienta pais para atualizarem vacinação das crianças antes da volta às aulas

Com as férias escolares, pais e responsáveis podem aproveitar o período para levar as crianças às Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e colocar em dia vacinas como gripe (influenza), varicela, rubéola e meningites. A atualização da caderneta contribui para a proteção individual e coletiva e reduz o risco de transmissão de doenças no retorno às aulas, quando o convívio entre os alunos se intensifica.

Durante o período letivo, as crianças ficam mais expostas a vírus e bactérias, seja pelo contato direto com colegas, seja pelo compartilhamento de objetos e ambientes. Manter o esquema vacinal atualizado é fundamental para prevenir doenças imunopreveníveis e evitar complicações que podem impactar a saúde infantil.

A orientação ganha ainda mais relevância diante dos alertas recentes das autoridades de saúde. A Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) e a Organização Mundial da Saúde (OMS) indicaram que a temporada de influenza nas Américas pode começar mais cedo em 2026, com maior circulação do vírus. No Brasil, foi confirmada a detecção da variante genética K do influenza A (H3N2) em amostras analisadas no estado do Pará.

Diante desse cenário, a vacinação segue como uma das principais formas de prevenção. Pais e responsáveis devem levar as crianças à UBS mais próxima, com a caderneta de vacinação e um documento oficial com foto, para avaliação do esquema vacinal, a aplicação das doses necessárias e a emissão da Declaração de Vacinação Atualizada (DVA).

Serviço

Os endereços das UBSs estão disponíveis em: www.guarulhos.sp.gov.br/unidades-basicas-de-saude-ubs.