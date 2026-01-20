Estação Férias leva crianças a centros educacionais e incentiva a socialização

O programa Estação Férias tem ampliado as experiências e vivências das crianças participantes do programa ao promover visitas aos centros educacionais da cidade. Desde o início da programação no último dia 12, mais de 2 mil crianças já visitaram os CEUs, parques e centros de incentivo à leitura. As visitas, guiadas e monitoradas, criam uma rede de pertencimento em relação à cidade e valorizam os espaços de lazer que Guarulhos oferece.

Acompanhadas por professores da rede municipal e monitores qualificados, as crianças têm a possibilidade de conhecerem diversos centros educacionais e desfrutar de momentos de socialização, aprendizagens lúdicas e interativas até a próxima sexta-feira (23).

As crianças da EPG Inez Rizzatto Rodrigues, no Jardim Aracília, foram recebidas com muita alegria e musicalidade no ginásio do CEU Pimentas, com apresentação de instrumentos de percussão, cavaquinho, entre outros, pela equipe do espaço. A proposta diferenciada também está alinhada ao planejamento dos educadores e ao Quadro de Saberes Necessários (QSN) da rede, incorporando aspectos socioemocionais e possibilitando conhecer novos ambientes, desconectar-se das telas, movimentar o corpo e interagir socialmente, especialmente durante as férias.

Para a professora Hévora Santana Batista, ao lado da professora Samantha Barbosa de Medeiros, da EPG Inez Rizzatto, as atividades abrangem as habilidades e competências essenciais para o desenvolvimento infantil. Dessa forma, as crianças se sentem pertencentes ao ambiente e, ao mesmo tempo, despertam a curiosidade para novos aprendizados e descobertas.

Por intermédio de atividades multidisciplinares, interativas e dinâmicas, a programação proporciona momentos de diversão, a oportunidade de fazer novas amizades, além de incentivar brincadeiras educativas, a quebra da rotina e o combate ao sedentarismo.

Nesta semana, os CEUs contam com inúmeras atrações para receber as crianças das EPGs, como brinquedos infláveis e brincadeiras molhadas, piscina e máquina de espuma, aquaplay, caiaque, cama elástica, pipoca, algodão-doce e muito mais.

O programa Estação Férias ressalta ainda o cuidado e preparo da Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Educação no atendimento às crianças da cidade ao longo de 10 dias de programação intensa e variada nos espaços educacionais do munícipio.