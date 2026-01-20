Combate à dengue avança em Guarulhos com ações em 63 locais

As ações de combate à dengue realizadas pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Guarulhos, entre os dias 12 e 16 de janeiro, abrangeram 63 locais do município, com intervenções diárias voltadas à prevenção, monitoramento e controle do mosquito Aedes aegypti. As atividades incluíram bloqueio de transmissão, Avaliação de Densidade Larvária (ADL), fiscalização de pontos estratégicos e atendimento a denúncias feitas pela população.

Na segunda-feira (12), o CCZ realizou bloqueio no Parque Continental II e Jardim Santo Afonso. A ADL ocorreu em Vila Augusta, Vila Progresso, Água Chata, Jardim Presidente Dutra, Parque Continental II e Bonsucesso. Já os pontos estratégicos foram vistoriados em Jardim Taboão, Jardim Almeida Prado, Jardim Paraíso, Picanço, Bonsucesso, Cidade Seródio e Conjunto Habitacional Haroldo Veloso. O atendimento a denúncias e focos de dengue contemplou Picanço, Vila Barros, Jardim Rosa de França, Jardim Paraíso e Parque Mikail.

Na terça-feira (13), as equipes fizeram bloqueio no Jardim Santo Afonso. A ADL foi realizada em Lavras, Vila Nova Cumbica, Cidade Jardim Cumbica, Água Azul, Vila Nova Bonsucesso e Jardim Ponte Alta. A fiscalização de pontos estratégicos ocorreu no Jardim Presidente Dutra. No atendimento a denúncias, as ações chegaram a Jardim Munhoz, Parque Continental II, Cidade Parque Brasília, Jardim Fortaleza, Lavras e Jardim Triunfo.

Na quarta-feira (14), o bloqueio foi executado no Jardim Planalto. A ADL abrangeu Torres Tibagy, Vila Any, Vila Nova Bonsucesso, Cocaia, Jardim Aliança, Cidade Jardim Cumbica, Bom Clima, Parque Jurema, Gopoúva, Cidade Parque São Luiz e Água Chata. Os pontos estratégicos foram vistoriados na Vila Rio de Janeiro, Vila Fátima, Bom Clima, Vila Flórida, Cocaia, Jardim Fátima e Bonsucesso. O atendimento a denúncias ocorreu em Vila Central, Vila Progresso, Jardim Santa Bárbara, Vila Barros, Macedo, Parque Continental e Jardim Munhoz.

Na quinta-feira (15), o CCZ realizou bloqueio no Jardim Presidente Dutra e fez intensificação em Jardim Tijuco, Vila Operária, Vila Galvão, Jardim Paraventi, Lavras, Cidade Jardim Cumbica, Jardim Presidente Dutra, Ponte Grande e Jardim Ponte Alta. A fiscalização de pontos estratégicos aconteceu em Residencial Mazzei, Jardim Santa Mena, Vila Rio de Janeiro, Jardim Paulista e Parque Continental. Já as denúncias foram atendidas em Vila São Carlos, Jardim Bananal, Jardim Aeródromo, Água Chata e Cidade Jardim Cumbica.

Na sexta-feira (16), o bloqueio foi realizado em Jardim São João, Jardim Palmira, Vila Alzira, Vila Rosália e Ponte Grande. A ADL contemplou os bairros Vila Augusta, Itapegica, Jardim Moreira, Bonsucesso, Vila Sítio dos Morros, Jardim Palmira, Parque Residencial Bambi, Vila Progresso, Água Chata, Vila São Rafael e Jardim Presidente Dutra. Os pontos estratégicos foram averiguados em Bonsucesso, Cidade Seródio e Conjunto Habitacional Haroldo Veloso. O atendimento a denúncias priorizou o Jardim Paraíso e a Vila Sítio dos Morros.

O balanço da semana evidencia a atuação territorial e contínua do CCZ para reduzir criadouros, responder a demandas dos bairros e apoiar a prevenção da dengue em diferentes regiões de Guarulhos. A participação da população, especialmente ao permitir vistorias, eliminar recipientes com água parada e acionar os canais de denúncia do Centro de Controle de Zoonoses, pelo telefone (11) 2436-3666 ou pelo e-mail [email protected], amplia a efetividade das ações e contribui para proteger a cidade como um todo.