‘O Agente Secreto’ e ‘Wicked parte 2’ de graça: Spcine celebra aniversário de São Paulo com sessões de cinema gratuitas em 29 salas públicas

São Paulo celebra 472 anos neste domingo (25) e, em comemoração, a Spcine, empresa de cinema e audiovisual da Secretaria de Cultura e Economia Criativa da Prefeitura de São Paulo, convida o público para uma maratona cinematográfica. Terão sessões gratuitas os filmes “O Agente Secreto”, “Wicked – Parte 2”, “Amarela” e “Entre Penas e Bicadas” em 29 salas do Circuito Spcine, espalhadas por todas as regiões da capital.

As exibições serão no Centro Cultural São Paulo (CCSP), na Biblioteca Roberto Santos, no Centro Cultural Olido, no Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes e em 25 unidades dos CEUs, fortalecendo a presença do cinema em diferentes territórios e aproximando grandes histórias do público paulistano no aniversário da cidade. Haverá ainda uma sessão ao ar livre de O Agente Secreto, que começa às 19h15, também no Centro Cultural São Paulo (Jardim Suspenso), localizado na estação Vergueiro do Metrô.

Para a sessão ao ar livre de “O Agente Secreto”, a retirada de ingressos se inicia 2h antes da sessão na bilheteria física do CCSP – a capacidade do evento é de 200 lugares e a atividade está sujeita a lotação. Os demais ingressos devem ser retirados com uma hora de antecedência, diretamente na bilheteria de cada sala. Todas as atividades estão sujeitas a lotação.

O “Agente Secreto” será exibido na Biblioteca Roberto Santos, às 19h45, no Centro Cultural Olido, às 18h15, no CCSP (Jardim Suspenso), às 19h15, no CCSP (Sala Paulo Emilio), às 19h30, no Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes, às 18h45 e nos CEUs, às 15h45. Em caso de chuva, a sessão ao ar livre de “O Agente Secreto” será cancelada. Já as sessões nas demais salas de cinema do Circuito ocorrerão normalmente. No site circuitospcine.com.br/cinemas/, é possível conferir qual sala pública de cinema está mais próxima para participar da programação gratuita. Confira mais filmes e os horários de exibição abaixo.

O Agente Secreto: o cinema brasileiro em festa

Um dos grandes destaques da programação é O Agente Secreto, que chega ao aniversário da cidade embalado por um momento histórico para o audiovisual brasileiro. Dirigido por Kleber Mendonça Filho, o filme conquistou dois prêmios no Golden Globes 2026: Melhor Filme de Língua Não Inglesa e Melhor Ator em Filme de Drama, com Wagner Moura, um feito inédito para o Brasil em uma mesma edição da premiação.

O filme contou com o apoio da São Paulo Film Commission, departamento da Spcine responsável por analisar e viabilizar gravações em espaços públicos municipais da capital, demonstrando como políticas públicas aliadas à vocação da cidade para o cinema contribuem para levar o audiovisual brasileiro cada vez mais longe.

Amarela

Antes da exibição do longa ‘O Agente Secreto’, o público poderá assistir ao curta-metragem ‘Amarela’, escrito e dirigido pelo nipo-brasileiro André Hayato Saito. A obra integrou a primeira shortlist do Oscar 2026, figurando entre os possíveis indicados à categoria de Melhor Curta-Metragem em Live Action.

O filme acompanha a trajetória de Erika Oguihara, uma adolescente nipo-brasileira que rejeita as tradições da sua família japonesa. Durante a final da Copa do Mundo de 1998, entre Brasil e França, ao se reunir com amigos para assistir à partida, Erika vivencia uma situação de violência que passa despercebida pelos demais, mas que intensifica sua luta constante contra o sentimento de não pertencimento que vem enfrentando desde a infância.

“Amarela” será exibido na Biblioteca Roberto Santos às 19h, no Centro Cultural Olido às 18h, no CCSP (Jardim Suspenso), às 19h, no CCSP (Sala Paulo Emilio) às 19h30, no Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes às 18h30 e nos CEUs às 15h30.

Wicked – Parte 2

Além do destaque nacional, a programação especial do aniversário da cidade também contempla Wicked – Parte 2, dirigido por Jon M. Chu. No capítulo final da história não contada das Bruxas de Oz, o filme acompanha Elphaba e Glinda após os acontecimentos que as colocam em lados opostos, obrigando-as a enfrentar as consequências de suas escolhas. Entre perseguições, alianças e disputas de poder, o longa conduz o público a um desfecho decisivo que define não apenas o futuro de Oz, mas também o destino da amizade entre as duas protagonistas.

“Wicked Parte 2” será exibido na Biblioteca Roberto Santos às 16h, no Centro Cultural Olido às 15h30, no CCSP (Sala Paulo Emílio) às 17h, no Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes às 16h, e nos CEUs às 13h.

Entre Penas e Bicadas

Voltada ao público infantil e familiar, a animação Entre Penas e Bicadas, dirigida por Nigel W. Tierney e Dong Long, também faz parte da programação. O filme tem classificação indicativa livre e apresenta a trajetória de uma jovem águia criada por uma família de galinhas, que cresce sentindo não pertencer ao galinheiro. Ao seguir seus instintos, ela embarca em uma jornada de autodescoberta para compreender sua origem, encontrar seu lugar no mundo e provar que é capaz de voar, em uma história que aborda temas como identidade, pertencimento e coragem.

“Entre Penas e Bicadas” será exibido na Biblioteca Roberto Santos às 14h, no Centro Cultural Olido às 13h30, no CCSP (Sala Paulo Emílio) às 15h, no Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes às 14h e nos CEUs às 11h.

Especial São Paulo na Spcine Play

Além das exibições presenciais, a comemoração se estende ao mundo digital com uma estante especial na Spcine Play, reunindo filmes que têm a cidade de São Paulo como tema, cenário ou personagem, convidando o público a revisitar diferentes olhares sobre a capital paulista. O destaque vai para o longa “Antônia”, longa de Tata Amaral com Negra Li e Leilah Moreno que estará disponível em sua versão remasterizada.

A Spcine Play está disponível para todo o Brasil. Para aproveitar o streaming, basta acessar spcineplay.com.br ou fazer o download do aplicativo.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA:

Entre Penas e Bicadas: Biblioteca Roberto Santos (14h), Centro Cultural Olido (13h30), CCSP – Sala Paulo Emílio (15h), CFC Cidade Tiradentes (14h) e CEUs (11h). Grátis, com retirada de ingressos uma hora antes da sessão, diretamente na bilheteria do respectivo equipamento.

Wicked Parte 2: Biblioteca Roberto Santos (16h), Centro Cultural Olido (15h30), CCSP – Sala Paulo Emílio (17h), CFC Cidade Tiradentes (16h) e CEUs (13h).

Grátis, com retirada de ingressos uma hora antes da sessão, diretamente na bilheteria do respectivo equipamento.

Amarela: Biblioteca Roberto Santos (19h), Centro Cultural Olido (18h), CCSP – Jardim Suspenso (19h), CCSP – Sala Paulo Emilio (19h30), CFC Cidade Tiradentes (18h30) e CEUs (15h30).

Grátis, com exibição antes do longa “O Agente Secreto”, em todas as sessões. A retirada de ingressos para “O Agente Secreto” já garante o acesso à “Amarela”.

O Agente Secreto: Biblioteca Roberto Santos (19h45), Centro Cultural Olido (18h15), CCSP – Jardim Suspenso (19h15), CCSP – Sala Paulo Emilio (19h30), CFC Cidade Tiradentes (18h45) e CEUs (15h45).“O Agente Secreto” e “Wicked parte 2” de graça: Spcine celebra aniversário de São Paulo com sessões de cinema gratuitas em 29 salas públicas