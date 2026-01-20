Roda de conversa na Casa da Mulher Vila Galvão discute gerenciamento da ansiedade

Nesta terça-feira (20) a Subsecretaria de Políticas para as Mulheres promoveu a roda de conversa “Gerenciamento da ansiedade” para um grupo de assistidas pela Casa da Mulher Guarulhense Vila Galvão. O objetivo da atividade, que ocorrerá também na próxima terça-feira (27), às 9h30, na Casa da Mulher Guarulhense Bom Clima, foi levar conhecimento e promover a troca de experiências entre as mulheres, além de o fortalecimento pessoal, a elevação da autoestima e autonomia femininas.

Para a subsecretária Vanessa de Jesus, promover espaços de diálogo e orientação sobre saúde emocional é fundamental para o fortalecimento das mulheres. A roda de conversa reforça o compromisso da Subsecretaria de Políticas para as Mulheres com o cuidado integral e a qualidade de vida das guarulhenses.

Comandada pela psicanalista Vitória Ribeiro, que atua na área há três anos, a discussão abordou o significado de ansiedade; quanto ela se transforma em um transtorno (transtorno de ansiedade generalizada – TAG); tipos de ansiedade; causas, sintomas e complicações; como evitar e tratar.

A ansiedade é um mecanismo natural e de proteção, é um medo sobre o futuro que nos prepara para desafios, sendo responsável para que as pessoas se planejem e se organizem, segundo Vitória. Ela é o excesso de futuro, ou seja, quando se pensa demais no que irá acontecer. Geralmente a mulher está à frente da casa e dos filhos, tendendo a ser a mais preocupada e a mais ansiosa que o homem.

O Brasil é um dos países com mais registros de pessoas com ansiedade da América Latina com 9,3% da população sofrendo desse mal e 320 milhões de pessoas têm depressão no mundo, segundo dados da Organização Mundial da Saúde. A organização aponta que o custo da ansiedade e depressão à economia mundial é de cerca de um trilhão de dólares por ano.

A moradora do Jardim Bela Vista, Maria de Fátima Alves Galvão, de 64 anos, participou da roda de conversa. Casada, mãe de três filhos e avó de três netos, ela já realizou cursos de costura e conserto e oficina de enfeites de Natal no equipamento e revelou apreciar esses eventos por ter oportunidade interagir com outras mulheres e adquirir conhecimento.

Maria de Fátima descobriu ter ansiedade e com as informações passadas, acredita que pode se proteger e melhorar.

A Subsecretaria de Políticas para as Mulheres integra a Secretaria de Direitos Humanos.