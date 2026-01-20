GCM de Guarulhos prende traficantes, apreende 2,6 kg de drogas e recupera veículo furtado

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos prendeu dois traficantes, apreendeu cerca de 2,6 kg de entorpecentes e recuperou um veículo furtado em ações realizadas na segunda-feira (19), em diferentes regiões da cidade.
No Cocaia, agentes da Ronda Ostensiva (Romu) prenderam um homem na rua João Rossi com aproximadamente 2,3 kg de drogas, entre 492 embalagens de cocaína e 347 de maconha. Já no Jardim Leblon, equipes da Inspetoria Leste, com apoio da Central de Segurança Integrada (CSI), utilizaram imagens do monitoramento para surpreender outro traficante na rua Araci, com cerca de 300 gramas de cocaína e maconha. Ambos permaneceram presos por tráfico de entorpecentes.
Ainda na mesma data, no Jardim Vila Galvão, agentes da Inspetoria Sul localizaram e recuperaram um Fiat Uno cinza, produto de furto, que estava estacionado na rua Armando Endres. Após a verificação no sistema, o veículo foi recuperado e devolvido ao proprietário.
As ações reforçam o trabalho constante da GCM de Guarulhos no combate ao crime, na retirada de drogas das ruas e na proteção do patrimônio da população.