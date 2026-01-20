Operação Ordem e Paz da GCM prende seis criminosos e recupera cinco veículos

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos prendeu seis criminosos, apreendeu drogas e recuperou cinco veículos durante a Operação Ordem e Paz realizada no fim de semana.

As ações resultaram na prisão de traficantes, na apreensão de entorpecentes, na recuperação de carros e motocicletas furtados ou roubados, além da captura de um foragido da Justiça e da prisão em flagrante de um autor de roubo no Centro da cidade.

As ocorrências reforçam a atuação permanente da GCM no combate à criminalidade e na proteção da população guarulhense.