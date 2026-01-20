GCM e SDU fiscalizam adegas e coíbem perturbação do sossego em Guarulhos

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos, em ação conjunta com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano (SDU), fiscalizou adegas e coibiu a perturbação do sossego público em diversas regiões da cidade durante o fim de semana.

A operação teve início na noite de sexta-feira (16) e seguiu até a madrugada desta segunda-feira (19), resultando na fiscalização de dezenas de estabelecimentos. Adegas irregulares foram autuadas, notificadas e algumas interditadas por descumprimento de normas administrativas.

Paralelamente, a GCM realizou a Operação Ordem e Paz, reforçando a segurança e garantindo mais tranquilidade à população.