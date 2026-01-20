Homem é morto ao tentar salvar vida de vigilante em Guarulhos

José Carlos Daniel da Silva, de 26 anos, morador do bairro Cumbica, morreu ao tentar impedir um assalto na empresa vizinha de onde residia. Ele percebeu uma movimentação suspeita e decidiu confrontar homens que se passavam por técnicos de telecomunicação, mas que, na verdade, planejavam furtar equipamentos de alto valor.

No momento da ação, os criminosos já haviam rendido o vigilante do local. Na tentativa de afastá-los, José Carlos chegou a arremessar tijolos contra os suspeitos, mas acabou sendo baleado durante a fuga do grupo.

Natural de Pernambuco, José Carlos vivia na região há cerca de cinco anos e era conhecido por ajudar os moradores, mantendo boa relação com a comunidade local. A Polícia Civil analisa imagens de câmeras de segurança e trabalha com a hipótese de que os autores do crime sejam da própria região, devido à logística empregada na ação.

As investigações seguem em andamento para identificar e prender os responsáveis. Familiares e amigos aguardam por justiça diante da morte considerada trágica e violenta.