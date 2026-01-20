Violência contra a mulher: Polícia de São Paulo faz ação contra agressores

A Polícia Civil realiza a Operação Dama de Ferro nesta terça-feira (20) para cumprir mandados de busca e apreensão contra agressores de mulheres investigados por estupro, feminicídio e violência doméstica.

“A Operação Damas de Ferro vem seguindo uma diretriz nossa no pilar dos crimes contra a mulher, como estupro, violência doméstica e feminicídio. Durante o período de Natal e Réveillon, prendemos 600 agressores e autores de feminicídio. Agora, continuamos cumprindo esses mandados de prisão e já temos cinco presos”, afirma Artur Dian, delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo.

Os mandados são cumpridos nas cidades de São Paulo, além de Mauá e São Bernardo do Campo. A ação é coordenada pela 8ª Delegacia de Defesa da Mulher, com apoio do 8º Corpo Especial de Repressão ao Crime Organizado (Cerco).

Até o momento, seis alvos foram presos, além da apreensão de três simulacros de arma de fogo, quatro celulares e dois notebooks.

A operação segue em andamento para localizar e prender os demais envolvidos.

As ações policiais integram a estratégia do Governo de São Paulo de enfrentamento permanente à violência contra a mulher, unindo ações repressivas, prevenção e políticas públicas de proteção. O objetivo é ampliar a segurança das mulheres, interromper ciclos de violência e assegurar o cumprimento rigoroso das decisões judiciais.

No dia 30 de dezembro, as forças policiais de São Paulo realizaram a operação Ano Novo, Vida Nova, com a prisão de 600 infratores, demonstrando a efetividade da operação e o compromisso da Polícia Civil com o enfrentamento à violência doméstica.

SP Por Todas

O SP Por Todas é um movimento do Governo do Estado de São Paulo voltado à ampliação da visibilidade das políticas públicas para mulheres e ao fortalecimento da rede de proteção, acolhimento e autonomia. A iniciativa reúne ações estruturantes da gestão, como o aplicativo SP Mulher Segura, que conecta as vítimas diretamente às forças policiais, e a expansão das Delegacias de Defesa da Mulher com atendimento 24 horas. Mais informações estão disponíveis em www.spportodas.sp.gov.br.