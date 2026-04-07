No Dia Mundial da Saúde, Poupatempo destaca serviços digitais voltados à prevenção

"

Agendar exames, acompanhar a posição na fila de transplantes ou encontrar unidades de atendimento pode levar poucos minutos. No Dia Mundial da Saúde, o Poupatempo reúne esses serviços no aplicativo Poupatempo SP.GOV.BR, integrado à rede estadual.

Entre as funcionalidades está a consulta à lista de espera de transplantes, que permite ao paciente acompanhar seus dados e posição conforme critérios do Sistema Estadual de Transplantes.

O app também facilita o acesso a exames preventivos. Mulheres de 50 a 74 anos podem agendar mamografia pelo programa Mulheres de Peito, sem necessidade de pedido médico. Homens a partir de 50 anos têm acesso ao serviço “Filho que ama, leva o Pai ao AME”, com agendamento de exames em cardiologia e urologia, inclusive aos sábados.

Também é possível localizar hemocentros e pontos de doação de sangue diretamente pelo celular, além de consultar informações sobre exames, tratamentos e acompanhamento na rede pública.

A plataforma reúne orientações sobre os riscos do consumo de álcool e do tabagismo e oferece o teste de Fagerström, que avalia o nível de dependência à nicotina e indica caminhos para tratamento.

Em 2025, cerca de 30% dos acessos aos serviços digitais do Poupatempo foram feitos pelo aplicativo, que somou mais de 20 milhões de interações ao longo do ano.