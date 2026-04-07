Palácio dos Bandeirantes recebe exposição sobre a Paixão e a Ressurreição de Cristo

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O Governo do Estado de São Paulo inaugurou no Palácio dos Bandeirantes a exposição “Arte e Ressurreição: representações da Páscoa”, realizada pelo Acervo Artístico-Cultural dos Palácios em parceria com a Coleção Yunes. A mostra reúne 29 obras dedicadas ao drama da Paixão e ao mistério da Ressurreição de Cristo.

A exposição convida o público a refletir sobre a finitude da vida e a esperança de renovação, tema central da tradição cristã e recorrente na história da arte. Ao todo, são 20 obras da Coleção Yunes, formada pelo casal Ivani e Jorge Yunes, cujo rico acervo é catalogado por especialistas e apresentado ao público em diversas exposições.