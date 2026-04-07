Governo de SP entrega piscinão e amplia proteção contra cheias para 100 mil pessoas em Franco da Rocha e Francisco Morato

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O Governo do Estado de São Paulo inaugurou nesta terça-feira (7) o reservatório de amortecimento de cheias TG-09, no Córrego Tapera Grande, na região de Franco da Rocha, na Grande São Paulo. A obra amplia a proteção contra enchentes em áreas historicamente vulneráveis e deve beneficiar cerca de 100 mil pessoas. Com capacidade para armazenar 340 mil metros cúbicos de água — o equivalente a 340 milhões de litros ou 139 piscinas olímpicas.

Implantado no limite entre Franco da Rocha e Francisco Morato, o piscinão recebeu investimentos de R$ 139 milhões e atua na contenção dos picos de cheia, contribuindo para reduzir significativamente o volume de água durante eventos de chuva intensa.

Estudos técnicos indicam que o reservatório pode reduzir em até 63,3% a vazão logo após sua estrutura e em até 72,8% na foz, considerando a operação conjunta com outros equipamentos da bacia — como o TG-03, no próprio Córrego Tapera Grande, os sistemas EU-08 e EU-09, no Ribeirão Eusébio, e o AV-03, no Córrego Água Vermelha. A atuação integrada contribui para minimizar alagamentos e reduzir os impactos sociais e econômicos causados pelas chuvas.

“Entregamos hoje o reservatório TG-09 depois de inaugurarmos dois piscinões importantes, o EU-08 e EU-09, no ano passado. O TG-09 é o maior de todos, com capacidade para 340 milhões de litros. No verão deste ano já houve uma atenuação muito grande daquele problema de cheias que tínhamos porque os dispositivos estão funcionando. O saneamento também está avançando aqui na região. Em 2022, Caieiras, Francisco Morato, Franco da Rocha tinham zero de coleta e tratamento de esgoto. Hoje, a gente está chegando perto de 60%”, disse o governador Tarcísio de Freitas.

“A entrega deste piscinão dá mais segurança e dignidade para a população que vive em áreas historicamente afetadas pelas enchentes. São mais de 100 mil pessoas que passam a ter mais proteção diante de eventos extremos, com redução dos riscos e dos prejuízos no dia a dia. É uma obra que combina engenharia de alta complexidade com um objetivo claro: cuidar das pessoas e tornar as cidades mais resilientes às mudanças climáticas. Ela faz parte de um pacote de resiliência climática que o governo vem construindo, com soluções estruturais e planejamento robusto que conta com ações de curto, médio e longo prazo”, afirmou Natália Resende, secretária de Meio Ambiente, Logística e Infraestrutura.

Com área de drenagem de 13,94 km² — equivalente a cerca de 2 mil campos de futebol —, o reservatório também se destaca pela robustez da execução. Foram mais de 300 mil metros cúbicos de material escavado e cerca de 7.800 metros cúbicos de concreto utilizados na estrutura. Ao todo, o TG-09 ocupa uma área de 76,4 mil m² e possui mais de 750 metros de extensão, consolidando-se como uma das principais intervenções de contenção de cheias na região.

Para o diretor da SP Águas, Nelson Lima, a entrega representa um avanço importante na gestão dos recursos hídricos no estado. “Essa obra demonstra como a atuação técnica e integrada pode gerar resultados concretos para a população. O piscinão do Tapera Grande é uma solução eficiente para controle de cheias e um marco na ampliação da segurança hídrica da região”, afirma.

O reservatório TG-09 é resultado de uma parceria entre o Governo do Estado de São Paulo e as prefeituras de Franco da Rocha e Francisco Morato. O empreendimento integra o conjunto de ações voltadas à prevenção de inundações e à adaptação às mudanças climáticas, reforçando o compromisso com a proteção da população e o desenvolvimento sustentável das cidades.

Ações complementares

Desde 2023, o Estado já destinou quase R$ 1 bilhão, por meio da SP Águas, à implantação de reservatórios de contenção de cheias. Entre os principais destaques está o Piscinão Jaboticabal (RM-19), o maior da Região Metropolitana de São Paulo, que entrou em operação em dezembro de 2025, com capacidade para armazenar 900 mil m³ de águas pluviais — equivalente a 360 piscinas olímpicas — e investimento de R$ 573 milhões. A estrutura amplia a proteção de uma área de influência de até 100 km², beneficiando diretamente os municípios de São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e São Paulo.

Ainda em Franco da Rocha, já foram entregues os reservatórios EU-09 e EU-08, com capacidade somada de 362 mil m³ de água — o equivalente a cerca de 107 piscinas olímpicas — e investimento de aproximadamente R$ 103 milhões.

Também estão previstas intervenções como o aprofundamento do reservatório TG-03 e a implantação do TG-04, em Francisco Morato, com início estimado para o final de 2026 e investimento de cerca de R$ 180 milhões, além dos reservatórios RT-15 e RT-16, em Mauá, com investimento previsto de R$ 260 milhões. Os projetos estão atualmente em fase de licenciamento ambiental e tratativas fundiárias.

Atualmente, a SP Águas realiza a limpeza e manutenção de 27 reservatórios na Região Metropolitana de São Paulo para mitigar os impactos das chuvas. Juntos, têm capacidade para armazenar mais de 4,8 bilhões de litros de água, o equivalente a 1.900 piscinas olímpicas. Desde 2023, a SP Águas já investiu R$ 169,78 milhões na manutenção e limpeza desses reservatórios na RMSP.