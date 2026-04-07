Saúde SP destaca fortalecimento da atenção básica no 68º Congresso Estadual de Municípios

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A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP) participa do 68º Congresso Estadual de Municípios, promovido pela Associação Paulista de Municípios (APM), um dos principais encontros municipalistas do país. O evento ocorre entre os dias 6 e 8 de abril, no Distrito Anhembi, na capital paulista.

Nesta terça-feira (7), Dia Mundial da Saúde, o secretário de Estado da Saúde, Eleuses Paiva, apresentou as principais estratégias do Governo de São Paulo voltadas ao fortalecimento da atenção básica nos municípios.

Durante a fala, o destaque foi para o investimento estadual na área, especialmente por meio do IGM SUS Paulista. O programa estabelece indicadores que devem ser cumpridos pelos municípios para o recebimento de recursos, incentivando a melhoria da gestão e da qualidade dos serviços prestados à população.

“O Governo de São Paulo, com o objetivo de melhorar e ampliar os indicadores de saúde na atenção básica, tem investido não apenas financeiramente, mas também na qualificação e na capacitação dos profissionais de saúde em todas as regiões do estado, reforçando as estratégias e o financiamento da porta de entrada do SUS”, destacou o secretário.

A regionalização da saúde também foi apontada como eixo central da política estadual, com foco na identificação dos principais gargalos enfrentados pelos municípios e na construção de soluções mais eficientes na atenção primária.

A saúde digital também foi mencionada como estratégia complementar, com ênfase na importância da capacitação dos profissionais para ampliar o acesso da população aos atendimentos remotos.

Durante o congresso, a SES-SP também conta com um estande próprio para apresentar os programas estratégicos, como a Tabela SUS Paulista e o IGM SUS Paulista, voltados ao fortalecimento do financiamento e da organização da rede de saúde nos municípios.

O congresso reúne representantes dos 645 municípios paulistas, além de autoridades dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, e promove a troca de experiências e o debate de soluções para a gestão pública.

Saúde em Dia

O Governo de São Paulo tem avançado na área da saúde com políticas públicas inovadoras. O principal destaque é para o IGM SUS Paulista, que já destinou mais de R$ 1,3 bilhão aos 645 municípios do estado para promover ações de prevenção e promoção da saúde. Os repasses são vinculados ao cumprimento de indicadores de desempenho, como cobertura vacinal, mortalidade infantil, combate às arboviroses, entre outros.

A estratégia se soma a Tabela SUS Paulista, que já repassou mais de R$ 9,3 bilhões para cerca de 800 instituições filantrópicas conveniadas ao SUS. A iniciativa foi criada para corrigir uma defasagem histórica nos repasses federais e ampliou a remuneração de procedimentos hospitalares e ambulatoriais, garantindo maior sustentabilidade financeira às instituições e contribuindo para a ampliação da oferta de serviços à população.

As iniciativas dialogam diretamente com o processo de regionalização da saúde, que busca organizar o cuidado de forma mais eficiente e responder com maior agilidade às demandas de cada território.

As informações detalhadas sobre os repasses por município e por entidades filantrópicas estão disponíveis no portal do Núcleo de Informações Estratégicas em Saúde (NIES): https://nies.saude.sp.gov.br/ses