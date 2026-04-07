Prefeitura de Guarulhos entrega revitalização de praça no Parque Santo Antônio

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A Prefeitura de Guarulhos promoveu a revitalização de uma praça localizada na rua Pérola, no Parque Santo Antônio. O espaço foi totalmente transformado pela Secretaria de Administrações Regionais (SAR), por meio do Departamento de Administração, Zeladoria, Áreas Verdes e Praças.

Entre as melhorias, a praça ganhou nova pintura, passeio, área para caminhada, brinquedos para crianças, quadra de futebol, aparelhos de ginástica, ações de mobiliário e zeladoria.

A iniciativa de melhorar os espaços de convivência e de lazer da população está em franca em expansão e vai atingir todas as áreas da cidade. A Prefeitura de Guarulhos está se empenhando nesse esforço e conta com o apoio dos moradores na conservação desses espaços que pertencem a todos.