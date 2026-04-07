Zoológico e Bosque Maia divulgam agendas ambientais de abril com participação gratuita

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Dois dos principais espaços de lazer e de contato com a natureza de Guarulhos divulgaram nesta terça-feira (7) suas agendas de atividades gratuitas para abril. Ao logo de todo o mês, o Zoológico Municipal irá celebrar os “Saberes Ancestrais e a Conservação da Vida”, atividade dedicada ao Dia dos Povos Indígenas para promover reflexão sobre a relação entre cultura, história e conservação da biodiversidade. Haverá atividades interativas, exposição, dobradura e brindes.

A programação acontece nos dias 9, 14, 16, 23 e 28, das 10h às 15h, no auditório do Zoo, que fica ao lado do Museu de Ciências Naturais.

Ainda no Zoo, nos dia 24, no stand montado próximo ao lago do jacaré-do-papo-amarelo, entre 10h e 15h (com intervalo entre meio-dia e 13h30), e no dia 25, no museu do zoo, das 9h às 15h (com intervalo no mesmo horário), acontece o Desafio Mundial da Natureza Urbana 2026 , competição colaborativa que acontece em diversas cidades do mundo, incentivando o registro da biodiversidade em áreas urbanas por meio do aplicativo iNaturalist. Em parceria com a Ampara e a Rede Brasileira de Naturalistas, a proposta é registrar o maior número possível de espécies. A equipe do zoo estará disponível para orientar os participantes, ensinando utilizar o aplicativo e realizar os registros.

Em comemoração do Dia da Anta, 27 de abril, acontece no dia 29, quarta-feira, também entre 10h e 15h (com intervalo entre meio-dia e 13h30), a atividade “Conheça a Antonia”, a anta do zoo. Quem participar vai aprender, em frente ao recinto do animal, sobre esta importante espécie para o equilíbrio do ecossistema, sua rotina, alimentação e outras curiosidades.

E durante todo o mês, de terça a sexta-feira (exceto feriados), das 9h às 15h30, pode levar para casa uma muda de árvore nativa da Mata Atlântica, como ipês, quaresmeiras, pitangueiras e outras espécies conforme disponibilidade. Para participar é necessário realizar um cadastro no momento da retirada, que acontece no museu do parque.

Bosque Maia

A equipe de educação ambiental do Bosque Maia também caprichou na programação. A agenda inclui Observação de Aves, no sábado (11), a partir das 7h. Com orientação, os participantes contemplam e podem registrar as aves que habitam o maior parque urbano da cidade. O ponto de encontro é no CEA Virgínia Ranali, anexo ao bosque.

Também no sábado (11), às 10h, no CEA Virgínia Ranali, acontece o curso Introdução à Meliponicultura, que trata da criação de abelhas sem ferrão, ecologia e biologia das abelhas nativas, manejo básico e ainda sobre a diferença entre apicultura (criação de abelhas com ferrão). O encontro terá foco em plantas atrativas e jardins para abelhas.

Já na quarta-feira (22), o Orquidário Municipal realiza a última edição do mês da oficina SOS Orquídeas. Os participantes aprendem a cultivar essa espécie de planta que encanta a todos, quais os tipos de solo mais adequados, locais apropriados, como combater doenças e pragas. Quem quiser replantar sua muda, basta trazê-la acompanhada de um vaso de barro com furos, esfagno, casca de pinus e canela em pó.

Importante ressaltar que as atividades em espaço aberto podem ser canceladas de acordo com as condições climáticas.

Serviço:

Zoológico Municipal – rua Dona Glória Pagnoncelli, 344 – Jardim Rosa de França

CEA Virgínia Ranalli – av. Papa João XXIII nº 219 – Pq. Renato Maia.

Orquidário Municipal – av. Papa João XXIII s/nº – Pq. Renato Maia.