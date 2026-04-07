Guarulhos celebra Dia Mundial da Saúde com avanços e reforça compromisso com a expansão da rede de atendimento

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No Dia Mundial da Saúde, celebrado em 7 de abril, a Prefeitura de Guarulhos destaca as conquistas alcançadas no último ano como parte de um esforço contínuo para modernizar e humanizar o sistema público de saúde do munícipio. Com a entrega de novos equipamentos, renovação de frota e descentralização de serviços, a gestão municipal reforça que o investimento em infraestrutura e prevenção é a base para construir o futuro da cidade.

Nesta data simbólica, a administração municipal reafirma que saúde é a prioridade absoluta da gestão, focando não apenas no tratamento de doenças, mas na promoção do bem-estar e da dignidade, visto que o trabalho realizado ao longo dos últimos meses reflete o compromisso em reduzir distâncias e ampliar o acesso a serviços, garantindo que o atendimento chegue com qualidade a todas as regiões.

A rede de saúde ganhou reforços significativos com a inauguração, modernização e ampliação de unidades em pontos estratégicos, como o CEMEG Cumbica/Pimentas e a Clínica da Família Água Azul, que agora operam com maior capacidade. Além da consolidação da Policlínica Cecap e da Policlínica Morros, que fortaleceram a rede de média complexidade, oferecendo uma estrutura que acolhe o paciente e resolve demandas de forma eficiente.

Em sintonia com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o cuidado emocional também recebeu atenção prioritária com a expansão do CAPS II Dr. Osório César. Na frente preventiva, o Vacimóvel segue levando prevenção itinerante, enquanto a renovação da frota do Samu garante agilidade nos socorros de urgência. Cada avanço é tratado como um passo essencial para oferecer um serviço digno, ágil e humanizado a todos os guarulhenses.