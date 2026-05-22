Polícia Federal apreende mais de 112 kg de cocaína e prende 10 pessoas no Aeroporto de Guarulhos

A Polícia Federal realizou uma série de operações no Aeroporto de Guarulhos entre os dias 19 e 22 de maio, resultando na prisão de dez pessoas, apreensão de mais de 112 quilos de cocaína e identificação de passageiros que tentavam embarcar utilizando documentos falsificados. As ações aconteceram durante fiscalizações de rotina em voos internacionais e nacionais.

A maior apreensão ocorreu no dia 20 de maio, quando um cão farejador da PF identificou duas malas desacompanhadas que seriam embarcadas em um voo com destino a Johanesburgo, na África do Sul. Durante a inspeção, os agentes encontraram cerca de 80 quilos de cocaína escondidos nas bagagens. Os responsáveis não foram localizados no aeroporto e a droga foi apreendida. A Polícia Federal abriu investigação para tentar identificar os envolvidos no esquema.

No dia anterior, durante a fiscalização de bagagens despachadas para um voo com destino à França, policiais perceberam duas malas com peso acima do normal. Após passarem pelo raio-x e serem abertas, foram encontrados aproximadamente 32 quilos de cocaína escondidos no interior das bagagens. Duas mulheres portuguesas foram presas em flagrante por tráfico internacional de drogas.

As operações continuaram no dia 21 de maio, quando três brasileiros foram detidos ao tentarem embarcar para a França transportando cápsulas de cocaína dentro do corpo. Os suspeitos foram levados a uma unidade hospitalar para acompanhamento médico enquanto eliminavam a droga, permanecendo sob escolta policial.

Além das apreensões de entorpecentes, a Polícia Federal também cumpriu dois mandados de prisão durante o controle migratório no aeroporto. Um homem foi preso ao tentar embarcar para o Rio de Janeiro por conta de um mandado expedido pela Justiça de Alagoas pelo crime de roubo à mão armada. Outro passageiro acabou detido ao embarcar para Macapá devido a uma ordem judicial relacionada ao não pagamento de pensão alimentícia.

As equipes também impediram uma tentativa de fraude documental envolvendo três estrangeiros — uma mulher boliviana e dois cidadãos da República Dominicana — que tentavam viajar para a França utilizando passaportes falsificados. Todos foram encaminhados à delegacia da Polícia Federal e responderão pelo crime de uso de documento falso.