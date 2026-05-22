Guarulhos registra rica diversidade de espécies da fauna e da flora

Neste 22 de maio, Dia Internacional da Biodiversidade, Guarulhos celebra a existência de 30% de seu território ainda coberto por Mata Atlântica e áreas de cerrado, o que colabora com o equilíbrio ambiental, garantindo a sobrevivência de espécies da fauna e da flora e ainda com a mitigação dos efeitos do aquecimento global.

Estão catalogadas no município mais de mil espécies de animais e mais de duzentas espécies de árvores nativas, com potencial para o registro de ocorrências de várias outras espécies, mediante criação de novas áreas de preservação.

A futura APA Capelinha-Água Azul, por exemplo, possui uma rica biodiversidade além de áreas de relevante interesse ambiental e turístico. Nos estudos recentes de atualização dos dados ambientais da região, foram registradas espécies de animais ameaçadas de extinção, como o sagui-da-serra-escuro (Callithrix aurita) e o gavião-pega-macaco (Spizaetus tyrannus), além de outras espécies de grande importância ecológica indicadoras de qualidade ambiental, como a micro-orquídea endêmica da Mata Atlântica (Phymatidium delicatum).

O município já conta com outras áreas legalmente protegidas como a Reserva Biológica Burle Marx, o Parque Natural Municipal da Cultura Negra Sítio da Candinha, a Área de Proteção Ambiental Cabuçu – Tanque Grande e a Reserva de Desenvolvimento Sustentável Aldeia Indígena Multiétnica Filhos Desta Terra, no Cabuçu. Além de unidades de conservação (UCs) estaduais e uma federal.

Conhecimento

Atenta à preservação da biodiversidade, a Secretaria do Verde, Clima e Sustentabilidade (SVCS), promove uma série de iniciativas para que a população conheça tamanha riqueza e colabore com sua preservação, promovendo palestras, trilhas e seminários, além de trabalhar em estratégias de conservação, como por exemplo, criando áreas legalmente protegidas, como as chamadas Unidades de Conservação (UC).

“A conservação da biodiversidade é fundamental para garantir água limpa, conforto climático e qualidade de vida nas cidades. Nesse contexto o trabalho da Secretaria do Verde, Clima e Sustentabilidade é fundamental para levar tal conhecimento à população de Guarulhos para que, desta forma, todos colaborem com a preservação de tal riqueza, privilégio de poucas grandes cidades atualmente”, afirma o prefeito Lucas Sanches.

Dia Internacional da Biodiversidade

Data instituída pela Organização das Nações Unidas, o Dia Internacional da Biodiversidade, 22 de maio, busca sensibilizar a população mundial sobre a importância da diversidade biológica e a necessidade urgente de proteger a fauna, a flora e todos os ecossistemas.

A palavra biodiversidade, definida como a variedade de seres vivos que habitam o planeta, traz mais do que um conceito, uma vez que necessitamos desta complexa teia de relações que a variedade de espécies nos proporciona, seja pelos serviços ecossistêmicos que nos fornecem, como a água, alimentos, regulação do clima, controle de erosão, purificação do ar, fertilização do solo, seja pelos espaços ambientais de lazer e contemplação que nos propiciam momentos de recreação, renovação.