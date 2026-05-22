Prefeitura apresenta ações do Maio Amarelo em audiência pública na Câmara Municipal

A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob), participou nesta sexta-feira (22), na Câmara Municipal de Guarulhos, da audiência pública da Comissão Permanente de Trânsito e Transporte da Casa de Leis. O encontro integra as ações da campanha Maio Amarelo, que tem neste ano o tema “No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas”.

Durante a audiência, as servidoras da Semob Layla Fordelone e Gláucia Varandas fizeram uma apresentação sobre a importância da segurança viária com o objetivo de reduzir os índices de feridos e mortes, foco principal do Maio Amarelo.

O encontro contou com a presença do presidente da Comissão de Trânsito e Transportes do Legislativo, vereador Alemão do Transporte; do secretário de Mobilidade Urbana, João Araújo; do secretário de Segurança, Gilson Hélio dos Santos; dos vereadores Carlinda Tinôco e Joseval Queiroz; da diretora do Departamento de Transportes da Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana, Camila Brenda Santana; do diretor-executivo da Guarupass, Márcio Pacheco; e do diretor de Planejamento e Desenvolvimento da Secretaria de Mobilidade Urbana, José Guilherme Caseiro.

Durante o mês de maio, a Prefeitura de Guarulhos tem promovido diversas ações voltadas ao Maio Amarelo com a finalidade de conscientizar a sociedade quanto à importância do respeito à legislação de trânsito.

Em 2025, Guarulhos foi contemplada com o Prêmio Destaques Maio Amarelo, na categoria Ações do Poder Público – Municípios, e passou a integrar a Rede Laço Amarelo.