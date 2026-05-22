Prefeitura leva palestras do movimento Jovens Contra a Violência a escolas estaduais

Como forma de contribuir para a cultura de paz entre os estudantes, a Subsecretaria da Juventude levou palestras do movimento Jovens Contra a Violência nesta sexta-feira (22) aos estudantes das escolas estaduais Dona Brasília Castanho de Oliveira, no Jardim Santa Mena, e Cavalheiro Salém, no Jardim Cumbica. A ação, que contou com a participação das Secretarias de Acessibilidade e Inclusão e da Igualdade Racial, integrou a programação da Semana de Não Violência dessas instituições de ensino.

A Subsecretaria da Juventude abordou com os alunos das duas escolas questões de saúde mental, bullying e autoestima, por meio do projeto Juventude Acolhedora, desenvolvido pela psicopedagoga Gildete Santana.

O movimento Jovens Contra a Violência foca no engajamento ativo de adolescentes e jovens na prevenção de abusos, na redução da violência urbana e na defesa dos direitos humanos. Ele engloba iniciativas educacionais, campanhas de conscientização e projetos comunitários para proteger a juventude.

As Subsecretarias da Juventude, de Acessibilidade e Inclusão e da Igualdade Racial integram a Secretaria de Direitos Humanos.