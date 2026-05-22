Prefeitura realiza limpeza e corte do mato nas margens do córrego Baquirivu-Mirim

A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Administrações Regionais (SAR), realiza a roçagem e a limpeza das margens do córrego Baquirivu-Mirim, localizado no Jardim das Nações. O desenvolvimento do serviço foi supervisionado pela Regional Cumbica.

O mato que cresceu nas margens do córrego está sendo cortado manualmente e também com o apoio de roçadeiras. A medida tem por objetivo principal evitar que sedimentos e detritos sejam levados para o leito do córrego e, consequentemente, prevenir possíveis alagamentos na região.

A implementação da zeladoria é uma importante aliada na prevenção de vetores de doenças, como ratos, escorpiões, cobras, entre outros. A limpeza contribui também para a segurança, já que, com o crescimento da vegetação, as margens tornam-se pontos de esconderijo para criminosos.

Os serviços de zeladoria, como a limpeza de córregos, bocas de lobo e poços de visita, fazem parte da Operação Tempestade, que tem como principal objetivo a prevenção de alagamentos, sobretudo no período chuvoso. A população pode contribuir ao não descartar resíduos que provoquem a obstrução desses equipamentos nas ruas e avenidas da cidade.

As ações executadas pelas oito regionais da SAR reafirmam o compromisso da administração municipal com a conservação e o aprimoramento da infraestrutura urbana.