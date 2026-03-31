Jogos Escolares do Estado de São Paulo prorrogam inscrições para a Etapa III

Os Jogos Escolares do Estado de São Paulo (Jeesp) prorrogaram o período de inscrições para a Etapa III. A competição é organizada pela Secretaria de Esportes do Estado de SP em parceria com a Federação do Desporto Escolar do Estado de SP.

As vagas para águas abertas, atletismo, badminton, ciclismo, esgrima, ginástica artística, ginástica rítmica, judô, karatê, natação, taekwondo, tiro com arco, triathlon, vôlei de praia e wrestling ficam disponíveis até o dia 5 de abril. Para as provas de ginástica artística e ginástica rítmica se estendem até o dia 15.

A Etapa III do Jeesp é voltada para alunos com idade até 17 anos de escolas estaduais, municipais, federais, Etecs e particulares, e vale vaga para a formação do Time SP que disputa os Jogos Escolares Brasileiros (sub-14) e os Jogos da Juventude (sub-17).

O link para o formulário de inscrição encontra-se no regulamento específico de cada modalidade, que pode ser acessado aqui.