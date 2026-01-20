Governo de SP entrega chaves da casa própria a 114 famílias em São José da Bela Vista

O Governo de São Paulo entregou nesta terça-feira (20) as chaves da casa própria a 114 famílias de São José da Bela Vista, na região de Franca, pelo programa habitacional Casa Paulista. Construído pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), o Residencial Maria Sônia Carvalho S. Faccirolli contou com investimento estadual de R$ 27,1 milhões e parceria com a prefeitura, que doou o terreno para a edificação das moradias.

“Muitas pessoas estão se libertando do aluguel hoje para ganhar mais autonomia financeira. O sonho de todo brasileiro é a casa própria e ter, ao fim de um dia de trabalho, seu lar e sua segurança. É isso que proporcionamos para as 81 mil famílias que já receberam as chaves desde o início do mandato. É o maior programa habitacional da nossa história e nosso objetivo é continuar tirando pessoas do aluguel, de áreas de risco, das encostas de morros, das palafitas e das várzeas dos rios”, disse o governador Tarcísio de Freitas.

A CDHU foi responsável pela contratação da construtora e pela execução de toda a infraestrutura: redes de abastecimento de água e coleta de esgoto, drenagem, pavimentação asfáltica, urbanização, iluminação pública e rede elétrica. As famílias foram selecionadas por meio de sorteio público realizado em julho de 2025, sendo que 54% têm renda mensal de até três salários-mínimos.

O secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Marcelo Branco, destacou as parcerias com os municípios. “A secretaria tem hoje ações em 623 dos 645 municípios por meio de solicitação e demanda dos prefeitos. São eles que conhecem seus territórios e as necessidades da sua população. Esse investimento é uma transferência do Estado para gerar renda e riqueza em cada um desses municípios”, afirmou.

As casas têm 49 m² de área construída, com dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro e lavanderia e foram entregues com piso cerâmico em todos os cômodos, além de azulejos na cozinha, banheiro e lavanderia. As unidades também têm laje de concreto, cobertura em estrutura metálica e sistema de geração de energia fotovoltaica, que contribui para a redução dos custos com energia elétrica.

O financiamento segue as diretrizes da nova Política Habitacional do Estado de São Paulo, com juro zero para famílias com renda mensal de até cinco salários-mínimos. As prestações são calculadas conforme a renda familiar, com duas possibilidades: comprometimento de 20% dos rendimentos com parcelas corrigidas apenas pela inflação (calculada pelo IPCA) ou comprometimento de 30% da renda familiar com parcelas fixas, sem nenhum tipo de reajuste ao longo do financiamento.