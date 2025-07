Feira do Estudante de Guarulhos terá mutirão de estágios com mais de 5 mil vagas

Falta menos de um mês para a 11ª edição da Feira do Estudante de Guarulhos “Protagonistas do Amanhã” e os preparativos estão a todo vapor. O maior evento estudantil do município acontecerá nos dias 14 e 15 de agosto, das 8h às 22h, no Adamastor (avenida Monteiro Lobato, 734, Macedo) e contará com uma programação intensa e diversificada, incluindo o mutirão +Estágios, que disponibilizará mais de 5.000 vagas remuneradas aos jovens.

Promovida pela Prefeitura de Guarulhos, através da Subsecretaria da Juventude, em parceria com instituições de ensino e empresas, a estimativa é de que cerca de 25 mil pessoas participem nestes dois dias. Entre as empresas ofertantes de vagas de estágio estão Inter Estágios, Conecta, Nube, Super Estágios, Belottis Estágios, Ellenco Estágios, Brilho Próprio e Ciee.

“É com muita alegria que anunciamos mais de 5 mil vagas de estágio disponíveis na 11ª Feira do Estudante ‘Protagonistas do Amanhã’. São vagas remuneradas com oportunidade real de entrada no mercado de trabalho, especialmente voltadas para a juventude da nossa cidade. Essa é uma grande chance para quem está começando a carreira e busca crescimento profissional com dignidade. Estar na feira é o primeiro passo para transformar seu futuro”, destacou o subsecretário da Juventude, Joas Rodrigues de Melo.

Mais visibilidade

Participante do evento desde a primeira edição, o Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee) irá ofertar mil vagas de estágios para diversas áreas, tanto no município como em toda região do Alto Tietê, além de disponibilizar orientação profissional e identificar o perfil do candidato. “É uma excelente iniciativa do poder público para inserir o estudante no mercado de trabalho e gerar renda familiar”, disse a supervisora regional do Ciee, Simone Lopes.

Com mais de 63 anos de atuação em programas de estágio, o Ciee considera a Feira do Estudante de Guarulhos um acontecimento relevante tanto entre os jovens como para a empresa. “É um evento importante para que alimentemos o nosso banco de talentos com mais estudantes, os quais serão encaminhados às vagas”, explicou Simone.

Conhecida por sempre oferecer sorvete aos participantes da Feira do Estudante, a empresa Brilho Próprio Estágios estará mais uma vez presente ao evento, que frequenta desde que foi implantado pela primeira vez. “É uma ação própria para os jovens, de fácil acesso pela localização e estudantes de bairros mais afastados virão da escola com ônibus. Além de oportunidade para ingresso no mercado de trabalho, os participantes podem escolher faculdade, cursos e até fazer teste vocacional. Como empresa, temos mais visibilidade com a grande divulgação que é feita”, afirmou a representante comercial da Brilho Próprio, Gabriela Santos de Aguiar.

Durante a Feira do Estudante, as pessoas poderão obter orientações e informações sobre estágios, cursos de idiomas e profissionalizantes, intercâmbio, ensino técnico, programas de emprego, visitar dezenas de estandes para conhecer projetos desenvolvidos em instituições de ensino que atuam no município e projetos da administração municipal, e interagir com várias atrações tecnológicas e culturais.

A Subsecretaria da Juventude integra a Secretaria de Direitos Humanos.