Prefeitura conclui reforma do Ecoponto Joga-Tralha Continental

A Prefeitura de Guarulhos finalizou nesta semana a reforma do Ecoponto Joga-Tralha Continental, localizado no Parque Continental II. A iniciativa integra as ações da administração municipal para consolidar a cidade como referência na gestão e no tratamento de resíduos sólidos.

A revitalização foi realizada por servidores da Secretaria de Serviços Públicos, responsável pela gestão dos Ecopontos, e incluiu nova pintura, substituição do telhado, instalação de novas janelas na edificação de apoio, além da modernização da rede elétrica e da identidade visual do local.

O secretário de Serviços Públicos, Lucius do Amaral Vieira, destacou a importância da manutenção desses equipamentos públicos. “A Prefeitura tem investido na ampliação e conservação de locais adequados para que a população possa se desfazer corretamente de seus resíduos. Os Ecopontos são um exemplo disso: eles ajudam a manter a cidade mais limpa, contribuem para o bem-estar da população e ainda evitam problemas como a propagação de doenças. Cuidar do descarte é cuidar da saúde pública e do nosso meio ambiente”, afirmou.

Serviço

O Ecoponto Joga-Tralha Continental está localizado na rua Valdimiro Laurentino Pessoa, 655, e funciona diariamente das 7h às 17h.

Atualmente, Guarulhos conta com 34 Ecopontos que recebem gratuitamente resíduos de construção civil, restos de jardinagem, móveis e eletrodomésticos usados, pneus, entre outros materiais recicláveis. A lista completa dos endereços e mais informações sobre os serviços estão disponíveis no site www.guarulhos.sp.gov.br/ecoponto.