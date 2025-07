Defesa Civil participa de simulado de atendimento a emergências em empresa farmacêutica

Na última terça-feira (15), a Defesa Civil de Guarulhos participou ativamente do Simulado de Atendimento a Emergências 2025, realizado nas instalações da União Química Farmacêutica Nacional, em parceria com o Sistema Integrado de Emergência de Guarulhos (SIEG). O exercício teve como objetivo testar a capacidade de resposta a emergências químicas e médicas em ambiente industrial.

O treinamento envolveu a integração de empresas que atualmente compõem o SIEG, um plano de auxílio mútuo que promove a cooperação entre o setor industrial e os órgãos públicos. A ação contou ainda com a participação do Corpo de Bombeiros, além de brigadas internas das empresas.

A atividade simulou um incidente com três vítimas, apresentando casos de intoxicação química, queimaduras e fraturas causadas por queda durante a ação de abandono do local sinistrado. As equipes atuaram em conjunto para prestar os primeiros atendimentos, isolar a área e acionar os protocolos de emergência.

A participação da Defesa Civil reforça o compromisso do órgão com a prevenção e a preparação para desastres tecnológicos e industriais, integrando esforços com o setor privado para promover a segurança e a resiliência urbana.

Ao final da atividade, os representantes do SIEG avaliaram positivamente o desempenho das equipes, destacando a importância da articulação entre empresas e instituições públicas para respostas mais rápidas e eficazes em situações reais de emergência.