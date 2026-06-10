GCM prepara agentes para atuar na fiscalização e na proteção ambiental da cidade

Agentes da Inspetoria Ambiental da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos passam por treinamentos contínuos e específicos de fiscalização e proteção ambiental, visando capacitação técnica e operacional. Na segunda-feira (8), novos agentes da GCM Ambiental concluíram o período de estágio, integrando-se definitivamente ao efetivo.
Avalizados pela Academia de Formação e Aperfeiçoamento de Guardas (Afag), os treinamentos duram semanas e incluem aulas teóricas e práticas de legislação ambiental, procedimentos administrativos e operacionais, abordagens, policiamento preventivo, atendimento de ocorrências, captura e resgate de animais silvestres, dentre outros temas.
O foco é aprimorar os trabalhos de combate aos crimes ambientais, protegendo a fauna e a flora, prevenindo o descarte irregular de resíduos sólidos, ocupações ilegais, desmatamentos e a poluição de rios e mananciais em todo o território guarulhense.