Procon Guarulhos orienta consumidores para os jogos da Copa de Futebol

Neste clima de Copa do Mundo de Futebol e a poucos dias da estreia da seleção brasileira no sábado (13), o Procon Guarulhos dá algumas orientações para que o torcedor fique atento sobre seus direitos como consumidor em bares, restaurantes e lojas, evitando dor de cabeça e garantindo tranquilidade. Afinal, a informação é a melhor estratégia para o consumo consciente, evitando problemas e aproveitando cada lance com tranquilidade.

O cidadão que vai assistir os jogos em restaurantes e bares deve estar atento a algumas regras que ajudam a evitar surpresas na conta como conferir os preços antes de fazer o pedido; cardápios digitais e físicos devem informar valores de forma clara; e toda oferta anunciada deve ser cumprida pelo estabelecimento. Vale destacar que a taxa de serviço (10%) não é obrigatória e é prudente exigir sempre a nota fiscal.

No caso de aquisição de camisa do Brasil, bandeiras, acessórios ou outros produtos para se juntar à torcida, deve-se ficar atento para evitar golpes e prejuízos. Para isso, é recomendável pesquisar a reputação da empresa antes de fazer a compra; desconfiar de preços muito abaixo do mercado e de promoções “imperdíveis”. Evite acessar links suspeitos recebidos através de mensagens, e-mails ou redes sociais, bem como verifique o prazo de entrega e as condições de troca e devolução.

É aconselhável guardar os comprovantes, notas fiscais, recibos e cópias (prints) de ofertas anunciadas. Compras realizadas pela internet garantem ao consumidor o direito de arrependimento de até sete dias após o recebimento do produto, conforme previsto pelo Código de Defesa do Consumidor. Prefira pagamentos em ambientes seguros e desconfie de pedidos de transferência para contas de terceiros.