Adamastor recebe Fórum Regional de Mulheres com diálogo sobre menopausa no dia 17

Guarulhos vai sediar a quinta edição do “Fórum Regional de Mulheres – Vozes que Transformam”, ação itinerante promovida pelo Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (Condemat+) na próxima quarta-feira (17), a partir das 13h30, no Adamastor (avenida Monteiro Lobato, 734, no Macedo).

Com o tema Menopausa, a iniciativa voltada ao público feminino em geral, ocorrerá em parceria com a Prefeitura de Guarulhos, por meio da Subsecretaria de Políticas para as Mulheres, e com o Sebrae. As inscrições são gratuitas e estão disponíveis em www.condemat.sp.gov.br.

O evento reunirá especialistas para uma roda de conversa voltada à troca de experiências, esclarecimento de dúvidas e compartilhamento de orientações sobre uma fase importante da vida das mulheres. A proposta do encontro é fortalecer o acesso à informação de qualidade e incentivar o diálogo sobre temas relevantes para o público feminino.

Programação

Está confirmada a participação da médica ginecologista Tjia Sian Tjioe Hasegawa, que abordará a visão médica da menopausa; da nutricionista Carolina Trigo, que falará sobre alimentação, saúde intestinal, composição corporal e qualidade de vida.

Já a psicóloga Juliana Laporte trará reflexões sobre saúde emocional, relações e impactos psicológicos, e a sexóloga Lilian Moretto discutirá sexualidade feminina, autoestima e relacionamentos. Por sua vez, a educadora física Bárbara Oliveira apresentará os benefícios da atividade física para a longevidade e o bem-estar feminino após os 40 anos.

A mediação do bate-papo será conduzida pela coordenadora da Câmara Técnica de Políticas Públicas para Mulheres do Condemat+ e pela secretária da Mulher de Mogi das Cruzes, Lívia Bolina.

De acordo com a subsecretária de Políticas para as Mulheres de Guarulhos, Vanessa de Jesus, “receber o Fórum Vozes que Transformam, coordenado pelo Condemat, reafirma o compromisso com a valorização das mulheres do Alto Tietê. O encontro fortalece o diálogo, amplia a participação feminina e contribui para a construção de políticas públicas que promovam mais oportunidades para as mulheres da região”.

O fórum já passou pelos municípios de Suzano, Biritiba Mirim, Arujá e Itaquaquecetuba, consolidando-se como um importante espaço regional de acolhimento, aprendizado e fortalecimento das mulheres.