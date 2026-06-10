Prefeitura intensifica trabalho de desobstrução de redes de água pluviais na avenida Santos Dumont

Quatorze janelas (cortes temporários) foram realizadas em uma semana pela Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Administrações Regionais (SAR), no canteiro central da avenida Santos Dumont, na Cidade Satélite. O trabalho intenso, que vem sendo acompanhado de perto pela Regional Cidade Satélite, tem como foco principal a desobstrução da rede de águas pluviais ao longo da via.

Para se ter uma ideia, em uma das aberturas foi possível identificar uma grande obstrução na tubulação. Os resíduos encontrados não permitiam a captação das águas, o que ocasionava constantes alagamentos na região.

A desobstrução da rede, incluindo as bocas de lobo, vem sendo promovida manualmente e também com o apoio do caminhão hidrojato, que faz a remoção dos detritos por meio de água sob pressão.

De acordo com a Regional Cidade Satélite, o desenvolvimento do serviço na avenida Santos Dumont deve seguir pelas próximas semanas. O objetivo é garantir a eficiência na captação das águas das chuvas, sobretudo em períodos de grandes precipitações.

Por meio de suas oito regionais, a SAR reafirma o compromisso do município com a conservação e o aprimoramento da infraestrutura urbana, priorizando ações que geram benefícios diretos à população.

A Prefeitura de Guarulhos também reforça o compromisso de promover o desassoreamento de córregos e valas de drenagem por meio da Operação Tempestade. A iniciativa, de caráter preventivo, tem como principal objetivo evitar alagamentos nas vias da cidade durante o período chuvoso.