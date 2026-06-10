Encontro de Corais de Guarulhos homenageia a maestrina e compositora Thelma Chan

A Secretaria de Cultura e Turismo de Guarulhos realiza, nos dias 12, 19 e 27 de junho, o V Encontro de Corais de Guarulhos, evento que reúne grupos vocais inscritos para participar da iniciativa pelo quinto ano consecutivo. Com entrada gratuita e classificação livre, o encontro promove a valorização da música coral, o intercâmbio entre grupos e o acesso da população a apresentações de qualidade em importantes espaços culturais da cidade.

Nesta edição, o evento presta homenagem à maestrina e compositora Thelma Chan, reconhecida nacionalmente por sua contribuição à educação musical e ao desenvolvimento da prática coral no Brasil. Seu trabalho influenciou gerações de coralistas, regentes e educadores, tornando-se referência para a música coral brasileira.

Música coral em destaque

Consolidado no calendário cultural de Guarulhos, o Encontro de Corais celebra a diversidade de repertórios, estilos e formações vocais, proporcionando ao público uma experiência musical que evidencia a riqueza da expressão coletiva por meio do canto.

Ao longo de três apresentações, grupos de Guarulhos e de outras cidades do estado de São Paulo subirão ao palco para compartilhar seu trabalho artístico e fortalecer os laços entre os participantes da cena coral.

Programação

12 de junho (sexta-feira) – Teatro Adamastor – 19h30

Coral Cultura – Grupos Padre Bento e Adamastor

Coral Educanção

19 de junho (sexta-feira) – Teatro Padre Bento – 19h30

Coral da Vila (Guarulhos) – Regência: Vanderlei Banci

Coral Parque Clube (Guarulhos) – Regência: André Mola

Coral de Pais Parthenon Bom Clima – Regência: André Mola

Canto & Encanto (São José dos Campos) – Regência: Guarany Aparecida Rosa Moreira

Coral Educanção (Guarulhos) – Regência: Maestro Vanderlei Banci

27 de junho (sábado) – Teatro Adamastor – 19h30

Coral Vozes (São Paulo) – Regência: Vania Martins

Coral Encantantes (São Paulo) – Regência: Marcelo Bonési

Grupo Vozes Livres (Poá) – Regência: Felippe Zanone Braga

Vocal Receita Caseira (Piracicaba) – Regência: Osvaldo Nogueira

Coral Canto das Águas – Associação dos Aposentados e Pensionistas da Sabesp (AAPS) – São Paulo

Homenagem a Thelma Chan

A homenageada desta quinta edição, Thelma Chan, construiu uma trajetória marcante na música coral brasileira como maestrina, compositora, educadora musical e autora de obras amplamente utilizadas por corais em todo o país. Sua dedicação à formação musical e ao incentivo da prática coral deixou um legado que segue inspirando músicos e educadores.

Serviço

V Encontro de Corais de Guarulhos – Homenagem a Thelma Chan

12 de junho de 2026 (sexta-feira)

Horário: 19h30

Local: Teatro Adamastor

Endereço: Avenida Monteiro Lobato, 734 – Vila Camargos – Guarulhos

19 de junho de 2026 (sexta-feira)

Horário: 19h30

Local: Teatro Padre Bento

Endereço: Rua Francisco Foot, 3 – Jardim Tranquilidade – Guarulhos

27 de junho de 2026 (sábado)

Horário: 19h30

Local: Teatro Adamastor

Endereço: Avenida Monteiro Lobato, 734 – Vila Camargos – Guarulhos

Classificação indicativa: Livre

Entrada: Gratuita

Ingressos: Não é necessária inscrição ou retirada antecipada

Informações

Teatro Adamastor: (11) 2472-5420

Teatro Padre Bento: (11) 2229-5043

Realização: Secretaria de Cultura e Turismo de Guarulhos