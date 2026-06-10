Prefeitura prorroga inscrições para a Orquestra Jovem Municipal de Guarulhos até esta sexta

A Secretaria de Cultura e Turismo de Guarulhos prorrogou até esta sexta-feira, dia 12, as inscrições para o processo seletivo da Orquestra Jovem Municipal de Guarulhos (OJMG). Com isso, jovens músicos interessados em integrar um dos principais grupos artísticos da cidade ganham mais alguns dias para participar da seleção, que oferece 75 vagas para bolsistas, além de cadastro reserva.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pelo formulário online disponível no endereço: https://formularios.guarulhos.sp.gov.br/pt-br/form/processo-seletivo-ojmg-2026

Organizado pelo Conservatório Municipal de Artes de Guarulhos, o processo seletivo é destinado a músicos com idade entre 14 e 28 anos e contempla vagas em diferentes naipes da formação orquestral, além de funções de apoio artístico.

Bolsa mensal e experiência em uma orquestra jovem profissionalizante

Os candidatos aprovados passarão a integrar o quadro de bolsistas da OJMG, recebendo auxílio mensal de R$ 1.040. A permanência inicial é de um ano, com possibilidade de renovação por até cinco anos ou até que o integrante complete 29 anos.

Além da bolsa, os participantes têm acesso a uma intensa rotina de formação musical, composta por ensaios regulares, apresentações públicas e contato direto com repertórios sinfônicos, proporcionando experiência artística para jovens instrumentistas em início de carreira.

A programação da orquestra inclui, no mínimo, três ensaios semanais de três horas de duração, realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, além de concertos mensais e participação em atividades culturais promovidas pelo município.

Testes

As avaliações presenciais serão realizadas entre os próximos dias 15 e 24 de junho, no Conservatório Municipal de Artes de Guarulhos. O resultado final do processo seletivo será divulgado em 10 de julho.

As vagas estão distribuídas entre os seguintes naipes e funções: Violino (22), Viola de Arco (10), Violoncelo (8), Contrabaixo Acústico (4), Flauta (3), Oboé (3), Fagote (3), Trompete (3), Trompa (4), Trombones (3), Tuba (1), Percussão (4), Piano (1) e Arquivistas/Montadores – Estagiários de Composição e Regência (5). Todas as funções contam também com cadastro reserva.

Formação de talentos

Reconhecida por seu papel na formação de jovens músicos, a Orquestra Jovem Municipal de Guarulhos é um importante espaço de desenvolvimento artístico e difusão da música de concerto no município. A iniciativa contribui para a qualificação de novos instrumentistas, amplia o acesso à formação musical gratuita e fortalece a produção cultural da cidade.

Serviço

Processo Seletivo – Orquestra Jovem Municipal de Guarulhos (OJMG)

Inscrições: até 12 de junho de 2026

Link de inscrição: https://formularios.guarulhos.sp.gov.br/pt-br/form/processo-seletivo-ojmg-2026

Testes presenciais: 15 a 24 de junho de 2026

Resultado: 10 de julho de 2026

Local dos testes: Conservatório Municipal de Artes de Guarulhos

Endereço: rua Ipê, 71 – Centro – Guarulhos

Classificação etária: de 14 a 28 anos

Vagas: 75 e cadastro reserva

Inscrição: gratuita e obrigatória

Realização: Secretaria de Cultura e Turismo de Guarulhos