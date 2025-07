Clube do Livro reúne pessoas com deficiência visual para leitura e plantio de flores

Nesta quarta-feira (16) os alunos com deficiência visual do projeto Práticas Educativas para a Inclusão Social (Peis), que participam do Clube do Livro, se reuniram presencialmente para fazer a leitura do último capítulo do livro O Menino do Dedo Verde, de Maurice Druon. Ao término da discussão, o grupo plantou flores no jardim da Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão, no Macedo, em homenagem ao servidor da pasta, Maurílio Monteiro, falecido em 2024.

“Encerrar a leitura com o plantio de flores é mais do que simbólico — é a prova de que a inclusão floresce quando cultivamos conhecimento, afeto e memória. Que cada história lida e cada flor plantada nos lembre que todos têm o direito de sonhar e pertencer”, disse a subsecretária Mayara Maia.

O projeto Práticas Educativas para Inclusão Social é uma iniciativa da subsecretaria, integrante da Secretaria de Direitos Humanos, que oferece aulas de Braile (sistema de escrita para cegos e pessoas com baixa visão), soroban (cálculos matemáticos por meio do ábaco), orientação sobre mobilidade e o Clube do Livro.

Os integrantes do Clube do Livro se reúnem on-line todas às quartas-feiras, às 10h30, onde discutem o capítulo do livro recebido por áudio. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones 2414-3685 e 2422-7376.

A Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão integra a Secretaria de Direitos Humanos.