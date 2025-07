Jogos de domingo definirão finalistas do Futebol Metalúrgico

Faltam dois domingos para conhecermos o time vencedor do 28º Campeonato de Futebol dos Metalúrgicos de Guarulhos e Região. No dia 20, as equipes Rossetti, Perfil Líder L, Só Amigos e Jomarca disputarão as semifinais, a partir das 8h30. Os jogos serão realizados no gramado sintético do Clube Primavera, na rua Reta, 390, em Guarulhos.

O primeiro jogo, às 8h30, será entre Rossetti e Perfil Líder L. Em seguida, às 10h20, se enfrentam Só Amigos e Jomarca, todos empenhados na vaga da finalíssima. As disputas prometem movimentar o Clube de Campo.

Ricardo Oliveira (Xabi), vice-presidente do Sindicato e coordenador do Departamento de Esportes, diz: “Desde o início do Campeonato, em abril, os diretores e atletas pensam na grande final. Os palpites mudam a cada rodada. As equipes começam a ser desclassificadas e vamos chegando mais perto da final. É gratificante ver o nível técnico do Campeonato e o empenho de cada trabalhador para fazer o melhor por sua equipe.”

Participantes – Ao todo, o 28º Campeonato de Futebol de Campo reuniu 31 equipes, de diversas fábricas. Todos os jogadores e comissões técnicas são sindicalizados. No total, cerca de 600 trabalhadores.

Os diretores do Sindicato participam ativamente de todas as fases, comemorações e conquistas dos atletas. Ricardo afirma: “O Campeonato foi marcado por jogaços. Partidas acirradas e lances emocionantes. Os atletas merecem os parabéns da diretoria do Sindicato, que acompanha de perto o desenvolvimento dos times.”

Destaques – A cada partida, os atletas que mais se destacam recebem troféus, representando o reconhecimento do Sindicato ao talento do jogador dentro de campo.

Torcida – A entrada no Clube de Campo é gratuita. As equipes podem convocar suas torcidas para animar as arquibancadas. Para sócios, o estacionamento é gratuito.

Final – Acontece no domingo, dia 27. Ao final, todos os atletas recebem medalha de participação. Primeiro, segundo e terceiro lugares levantam as taças da competição.

Participe – Entrada franca. Estacionamento grátis para sindicalizados.