Expo Empregabilidade oferece 2 mil vagas e reúne centenas de candidatos em busca de oportunidades no primeiro dia do evento

Nesta terça-feira, dia 5, teve início a Expo Empregabilidade com 2 mil oportunidades de emprego no Adamastor (avenida Monteiro Lobato, 734 – Macedo). A iniciativa é da Prefeitura de Guarulhos, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SDET), e prossegue até a próxima sexta-feira (8), das 9h às 16h.

Neste primeiro dia, o evento reuniu centenas de candidatos em busca de recolocação no mercado de trabalho atraído pelas diversas vagas ofertadas principalmente no setor aeroportuário e de logística, e também pelos demais serviços disponíveis no evento.

Acolhimento

Além da chance de garantir um emprego, o público conta também com a participação da Subsecretária de Políticas para Mulheres, que reforça seu compromisso com a promoção de direitos, a autonomia feminina e o enfretamento à violência contra as mulheres, por meio da campanha Mãos Protetoras. A equipe estará presente no local até sexta-feira, para tirar dúvidas e oferecer orientações sobre os serviços especializados oferecidos para auxílio às vítimas de violência.

Para Natasha dos Santos, 21 anos, o evento promoveu duas ações importantes. A junção do acolhimento às mulheres, através do projeto Mãos Protetoras, com diversas oportunidades de vagas de trabalho, o que foi inovador e bem útil para todos, especialmente para o público feminino.

Já para Maristela dos Reis (58), o evento traz oportunidade de recolocar-se no mercado de trabalho, algo importante para quem geralmente não tem acesso às vagas abertas nas empresas.

Entre as empresas que estarão presentes no evento: Brasanitas. Mercado Livre, Mercado Lopes, J&T Express, Panco, WCA, Murici Transportes, Plaza Premium, Casa André Luiz, Grupo Chama, WFS (antiga Orbital) e Riachuelo.

Cronograma

Dia 6 de maio (quarta-feira) – As empresas Brasanitas, Mercado Livre, Mercado Lopes, J&t Express, Panco, WCA, Murici Transportes, Plaza Premium, Grupo Chama, Casa André Luiz, disponibilizarão mais de 950 vagas em diferentes áreas.

Profissionais estarão presentes para que auxiliar com informações sobre cursos, orientações microempreendedor individual (MEI) e emissão da Carteira de Trabalho Digital. Além disso, durante a iniciativa os munícipes poderão tirar dúvidas sobre previdência, benefícios e outros serviços.

Vale destacar que neste dia, as entregas das senhas para ter acesso ao avento ocorrerá até as 13 h.

Dia 7 de maio (quinta-feira) – As empresas WFS, antiga Orbital, estará presente com 250 vagas para auxiliares de rampa/ esteira e serviços aeroportuários.

Dia 8 de maio (sexta-feira) – A empresa Riachuelo estará presente disponibilizando 700 vagas na área de logística.

Serviço

Expo Empregabilidade

Local: Centro Educacional Adamastor (avenida Monteiro Lobato, 734, Macedo).

Dias: 5,6,7 e 8 de maio

Documentos necessários: RG, CPF e currículo atualizado.

Inscrição antecipada pelo link https://trabalho.guarulhos.sp.gov.br/login.php OBS: haverá cadastramento durante o evento.