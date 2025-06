Prefeitura intensifica acolhimento à população de rua na Operação Inverno 2025

A Prefeitura de Guarulhos intensificou a Operação Inverno 2025 com a chegada da terceira onda de frio que deverá provocar queda recorde de temperatura no município. Iniciada em 29 de maio, a ação tem como objetivo garantir proteção e assistência às pessoas em situação de rua durante a estação mais gelada do ano.

A Operação Inverno 2025, que segue até setembro, é coordenada pela rede socioassistencial da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social e mobiliza equipes, unidades de acolhimento e serviços para ampliar a oferta de acolhida, alimentação e cuidados especializados.

Na primeira etapa, entre 29 e 31 de maio, foram registrados os seguintes atendimentos: 264 pernoites realizados; 38 refeições distribuídas pela Alimentação Fraterna; 302 refeições totais. Em junho, até a última quinta-feira (19), a Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social contabilizou 1.802 pernoites realizados; 277 refeições pela Alimentação Fraterna e 2.079 refeições totais.

Unidades de Acolhimento

A rede conta com unidades específicas para acolhimento noturno e 24 horas:

Unidade Pernoite Masculina – Centro: atende exclusivamente homens, das 18h às 7h, com oferta de banho, jantar, pernoite e desjejum (servido no SEPOP), além de atendimento com assistente social. Capacidade: 100 vagas. Demanda espontânea até 21h; após esse horário, somente com encaminhamento do Serviço Especializado de Abordagem Social (SEAS).

Unidades 24h (masculinas): Centro e Bambi, 100 vagas por unidade; oferecem cinco refeições diárias (desjejum, almoço, café da tarde, jantar e ceia) e atendimento técnico.

Casa de Passagem Feminina (24h): voltada a mulheres, com ou sem filhos menores de 18 anos. Capacidade: 45 vagas. Entre 28 de maio e 19 de junho, 24 mulheres foram acolhidas. A unidade oferece cinco refeições diárias e atendimento com equipe técnica.

Abordagem Social 24h

Durante toda a Operação Inverno, o Serviço Especializado de Abordagem Social (SEAS) atua 24 horas por dia. A equipe realiza encaminhamentos para acolhimento e, nos casos em que há recusa, são oferecidos cobertores e outros itens emergenciais.

Alimentação

A Alimentação Fraterna é oferecida até às 21h. Após esse horário, quem chegar às unidades será acolhido com um lanche, caso as refeições principais já tenham sido encerradas.

Serviços Especializados

Os equipamentos de referência para atendimento à população em situação de rua (Centro Pop e SEPOP) continuam funcionando de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, mantendo o atendimento contínuo e humanizado.

A Operação Inverno 2025 reforça o compromisso com a dignidade e os direitos da população em situação de rua, oferecendo acolhimento, alimentação e atendimento técnico, especialmente nos períodos de maior vulnerabilidade provocados pelas baixas temperaturas.

Mais informações: Telefone (11) 2536-4110 e WhatsApp: (11) 2087-7400