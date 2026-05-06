Ação educativa da Prefeitura orienta motociclistas sobre o Maio Amarelo

Os motociclistas que passavam pela avenida Timóteo Penteado com a rua Anice, na manhã desta quarta-feira (6), puderam participar de uma ação educativa voltada à campanha do Maio Amarelo. Trata-se do Pit Stop Automotivo, iniciativa da Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob), que tem por objetivo conscientizar sobre a importância da segurança viária.

A cada motociclista abordado, os agentes e educadores de trânsito falavam sobre a campanha, mas especialmente sobre a importância de respeitar a legislação de trânsito, bem como de adotar uma direção segura com o objetivo de evitar acidentes.

Os “motocas” puderam ainda participar de uma atividade imersiva por meio de óculos que simulam a visão de um condutor sob o efeito de bebidas alcoólicas, drogas, sonolência e medicamentos controlados, além de saírem da ação com folhetos contendo orientações sobre segurança viária e prêmios como chaveiros, sacolas bag e antenas corta-pipa, doadas pela concessionária Ecovias Leste Paulista.

Erikison Alves trabalha diariamente com sua moto fazendo entregas pela cidade. Ele participou da atividade com os óculos e elogiou a experiência. Para ele sensação foi muito forte. Ele achou importante participar, pois mostrou como é a realidade.

Para a motociclista Elenice Pedro de Souza, a ação é uma importante ferramenta de conscientização dos motoristas. Segundo ela, a atividade mostrou como fica a visão de quem guia uma moto sob efeito de álcool e a fez pensar como é importante o respeito à legislação de trânsito.

A atividade contou com a parceria da Yamaha Motoshop e do Detran-SP.

Sesi

No período da tarde, os servidores municipais Roberto Pardinho e Firmino Manoel da Silva ministraram uma palestra sobre segurança viária para 50 funcionários da unidade do Sesi, que fica na região do Cocaia.

Terminais Municipais

Na próxima sexta-feira, dia 8, a Semob promove o Pit Stop Busão nos terminais de ônibus. Pela manhã, das 9h às 11h, a ação ocorre no Terminal Pimentas, localizado na avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira. Das 12h às 14h, a iniciativa será realizada no Terminal São João, que fica na Estrada Guarulhos-Nazaré.

Campanha Maio Amarelo

O Maio Amarelo é um movimento internacional liderado pelo Observatório Nacional de Segurança Viária e tem por objetivo principal conscientizar a sociedade sobre os riscos do desrespeito às leis de trânsito e também sobre a importância da responsabilidade na direção segura para a redução do número de mortos e feridos em acidentes.

Em 2025, Guarulhos foi contemplada com o Prêmio Destaques Maio Amarelo, na categoria Ações do Poder Público – Municípios, e passou a integrar a Rede Laço Amarelo.