Maio Laranja e ações de prevenção ao abuso infantil são temas de evento no próximo dia 14 no Adamastor

A Prefeitura de Guarulhos realiza no próximo dia 14 (quinta-feira) um encontro em alusão ao Maio Laranja, mês que discute a prevenção do abuso e da exploração sexual de crianças e adolescentes. A partir das 9h, no Adamastor, acontecerão uma série de palestras com o tema “A Convivência Familiar e Comunitária na prevenção do abuso e da exploração sexual de Crianças e Adolescentes”.

Diante dos desafios que envolvem a superação dos cenários de violência e exploração sexual de crianças e adolescentes, a municipalidade reconhece a necessidade e a importância de políticas públicas de caráter intersetorial no trabalho de combate dessas violências, garantindo a toda criança o direito a conviver de forma segura e saudável com sua família e com sua comunidade.

O evento é uma iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento Social, Proteção e Defesa Civil, em parceria com a Comissão Intersetorial para Construção e Monitoramento do Programa de Atendimento a Crianças e Adolescentes em Situação de Violência – Guarulhos Cidade que Protege.

Conheça as palestrantes

A primeira palestrante da manhã será Rosana Giacchero Pimenta, psicóloga especialista em saúde e coordenadora de ações de vigilância das violências da Divisão Técnica do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde da Saúde da Secretaria de Saúde de Guarulhos.

Sonidelane Cristina Mesquita será a segunda a discorrer sobre o tema. Ela é professora, bacharel em Direito e pós-graduada em Educação Ambiental, além de integrar a equipe de coordenação das Comissões de Enfrentamento a Violências do programa Guarulhos Cidade que Protege, além das comissões de Convivência Familiar e Comunitária e Erradicação do Trabalho Infantil na Secretaria e Desenvolvimento Social, Proteção e Defesa Civil. Também participa do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA).

Para finalizar o evento, a psicanalista Fernanda Ghiringhello Sato também abordará o tema. Formada pela Universidade de São Paulo, é mestre em Psicologia Clínica e coordenadora e co-fundadora do Núcleo Entretempos.

Serviço

Maio Laranja – A Convivência Familiar e Comunitária na prevenção do abuso e da exploração sexual de Crianças e Adolescentes.

14 de maio (quinta-feira) – às 9h

Adamastor: Avenida Monteiro Lobato, 734 – Macedo