Procon orienta consumidores sobre as compras do Dia das Mães

O Dia das Mães é celebrado neste domingo (10) e com a proximidade da data o Procon Guarulhos das algumas dicas para que os consumidores possam ir às compras com segurança e tranquilidade, sem a ocorrência de possíveis problemas. A primeira orientação é de antes de fazer a aquisição de um produto, pesquisar em vários estabelecimentos comerciais, comparando qualidade, valor do frete e condições de pagamento.

O cidadão deve se lembrar sempre de comprar com atenção para evitar prejuízo e dor de cabeça, tendo em mente que nem toda promoção é vantajosa e desconfiar sobre descontos exagerados.

Compras pela internet

Atenção redobrada nas compras on-line e para isso, é necessário checar se o site é seguro, conferir o CNPJ da loja e os canais de contato oferecidos. É prudente evitar comprar por impulso em redes sociais e desconfiar de links recebidos por mensagens de WhatsApp ou de e-mails para se precaver de golpes.

O Procon reforça sobre a importância de sempre conferir a data prevista para a entrega da mercadoria, se há possibilidade de atraso e o valor do frete, antes de finalizar o pedido. Se o preço ofertado estiver bom demais, muito abaixo do mercado, deve-se desconfiar. Muitos golpes acontecem em anúncios falsos e perfis sem credibilidade.

Planeje-se antes de comprar para evitar imprevistos. Pesquise a reputação do vendedor. Evite pagamentos por PIX para desconhecidos. Guarde cópias (prints) da oferta e de conversas. Em caso e dúvida, torne a checar e pesquisar antes de pagar. A segurança também faz parte de um boa compra.

Troca e garantia

O cidadão deve ficar a tento aos seus direitos, verificar as condições de troca ou cancelamento, lembrando ainda que produto com defeito tem garantia.

O fornecedor deve cumprir o prazo prometido. Se não entregar no prazo, o consumidor pode exigir o cumprimento da oferta, aceitar outro produto equivalente ou cancelar a compra com devolução do valor pago.