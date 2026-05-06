Prefeitura leva pessoas com deficiência auditiva para visita ao Museu Catavento

Na terça-feira (5) a Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão levou uma turma de aproximadamente 20 pessoas com deficiência auditiva para conhecer o Museu Catavento, instalado no Palácio das Indústrias, na capital paulista. A atividade gratuita foi acompanhada pela interprete de Libras da pasta, Lucimara Ribeiro, entre outros servidores da unidade.

O grupo visitou diversos os espaços do museu, nos quais puderam conhecer réplicas de animais pré-históricos, locomotiva antiga, aeronaves e uma cópia do avião 14-Bis. Também participaram de experiências de física e se aventuraram em subir numa parede de escalada.

O evento ocorreu em parceria com a guia de turismo especialista em roteiros para todos os sentidos, Araçari e com a empresa Peru Turismo, que transportou os participantes guarulhenses até o museu.

A Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão integra a Secretaria de Direitos Humanos.