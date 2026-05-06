Prefeitura promove a roçagem do mato alto no Jardim Adriana e Taboão

A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Administrações Regionais (SAR), promoveu nesta quarta-feira (6) a roçagem do mato alto em pontos localizados no Jardim Adriana e no Taboão. O serviço foi supervisionado pela Regional Taboão.

No Jardim Adriana, as equipes realizaram a roçagem mecanizada em 2.462 m² de um terreno localizado na rua Colibri. A equipe que trabalhou no local retirou um tipo de vegetação invasora que havia se proliferado.

Em outro ponto, no Taboão, foi promovido o corte mecanizado de grama na rotatória e no canteiro central da rua Joaquina de Jesus. Ainda na região, foi realizada a roçagem de 5.633 m² do mato que cresceu no canteiro central da avenida Natalia Zarif.

Por meio de suas oito regionais, a SAR reafirma o compromisso da Prefeitura com a conservação e o aprimoramento da infraestrutura urbana, priorizando ações que geram benefícios diretos à população.