Prefeitura de Guarulhos aplica mais de 8 mil doses no primeiro dia da Campanha de Multivacinação e esclarece dúvidas sobre a vacina contra o sarampo

A Campanha de Multivacinação começou com grande procura nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Guarulhos. Somente nesta segunda-feira (3), primeiro dia da mobilização, foram aplicadas 8.708 doses, sendo 4.397 contra o sarampo e 4.311 de outras vacinas previstas no Calendário Nacional de Vacinação.

O balanço demonstra a adesão da população à estratégia, que segue até 1º de setembro com o objetivo de atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos e também ampliar a proteção da população contra o sarampo, diante do cenário epidemiológico do Estado de São Paulo, que registra 16 casos, sendo um deles em Guarulhos.

Além das vacinas de rotina para crianças e adolescentes, como BCG, poliomielite inativada e meningocócica ACWY, Guarulhos também está oferecendo a vacina contra o sarampo para todas as pessoas de seis meses a 59 anos de idade, conforme estratégia excepcional definida pelo Ministério da Saúde para municípios com circulação do vírus. A aplicação ocorre em todas as salas de vacinação do município e, para a maior parte desse público, é realizada independentemente do histórico vacinal, desde que não haja contraindicação.

Por que algumas crianças não recebem a dose?

Com o início da campanha, uma das dúvidas mais frequentes nas UBSs tem sido a respeito de crianças que comparecem para a vacinação, mas não recebem uma nova dose contra o sarampo. A Secretaria da Saúde esclarece que essa conduta segue critérios técnicos definidos para garantir a segurança da vacinação.

As crianças de seis meses a 11 meses e 29 dias que já receberam a dose zero no contexto da intensificação iniciada pelo município no início de julho não deverão ser vacinadas novamente, uma vez que já foram contempladas pela estratégia excepcional e, por isso, receberão a dose da rotina quando completarem um ano, respeitando o intervalo de 30 dias da última dose aplicada.

Já as crianças de 12 e 15 meses, que seguem o Calendário Nacional de Vacinação, também têm a situação vacinal analisada individualmente. Antes da aplicação, as equipes verificam se o intervalo mínimo de 30 dias desde a última dose foi cumprido.

Para as demais pessoas de até 59 anos, a vacinação é realizada com uma dose, independentemente do histórico vacinal.

Avaliação é individual

Cada pessoa é avaliada pela equipe da sala de vacinação antes da aplicação do imunizante. Por isso, a Secretaria da Saúde orienta pais, responsáveis e demais usuários a comparecerem à UBS com a caderneta de vacinação e um documento de identificação, permitindo que os profissionais verifiquem o histórico vacinal e indiquem a conduta adequada.

A Secretaria da Saúde reforça que acompanhará eventuais atualizações da nota técnica do Ministério da Saúde. Caso haja mudanças nas recomendações, os procedimentos serão imediatamente adequados e amplamente divulgados à população.

Ainda tem dúvidas?

Para esclarecer as principais dúvidas da população, a Secretaria da Saúde também disponibiliza a página Perguntas Frequentes sobre o Sarampo, que reúne informações atualizadas sobre sintomas, formas de transmissão, vacinação, documentos necessários, contraindicações, dose zero e orientações para quem teve contato com casos suspeitos ou confirmados da doença. O conteúdo pode ser acessado em www.guarulhos.sp.gov.br/perguntas-frequentes-sobre-o-sarampo. A página foi elaborada com base nas orientações do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo e é atualizada sempre que novas recomendações são publicadas.

Serviço

UBSs de Guarulhos: Os endereços podem ser consultados no site oficial da Prefeitura: guarulhos.sp.gov.br/unidades-basicas-de-saude-ubs.

Ambulatório da Criança e do Adolescente: Rua Oswaldo Cruz, 151, Centro

Fotos: Fabio Nunes Teixeira/PMG

4/8/2026