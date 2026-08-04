Greve da CPTM continua nesta quarta e afeta Linha 13-Jade

Após uma nova assembleia realizada pelo Sindicato dos Ferroviários da Central do Brasil na tarde desta terça-feira (4), os trabalhadores decidiram manter a greve da CPTM nesta quarta-feira (05). Com isso, a paralisação continua afetando diretamente os passageiros de Guarulhos, já que a Linha 13-Jade e o serviço Expresso Aeroporto seguem sem operação normal. A decisão foi tomada após a categoria avaliar o resultado das negociações com a companhia e optar pela continuidade do movimento.

Ao longo do dia, a greve provocou impactos significativos no transporte sobre trilhos. Segundo a CPTM, apenas uma pequena parcela dos maquinistas escalados compareceu ao trabalho, obrigando a empresa a adotar uma operação emergencial em parte da malha ferroviária. Enquanto as linhas 11-Coral e 12-Safira operam com circulação reduzida, a Linha 13-Jade, que liga o Aeroporto Internacional de Guarulhos ao sistema ferroviário da capital, permanece como uma das mais afetadas, causando transtornos a trabalhadores, moradores e passageiros que utilizam o terminal aéreo.

A CPTM orienta que os usuários acompanhem os comunicados oficiais para verificar possíveis alterações na operação e busquem rotas alternativas enquanto a paralisação permanecer em vigor. Ainda não há previsão para a normalização completa do serviço.