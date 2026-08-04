Guarulhos Cidadania realizou mais de 700 atendimentos na Vila Nova Cumbica em parceria com a ACM Uirapuru

O bairro Vila Nova Cumbica recebeu no último sábado (1º) o Guarulhos Cidadania, iniciativa que aproxima os serviços públicos da população aos finais de semana. Mais de 700 atendimentos foram realizados na ação que reuniu diversas secretarias municipais e instituições privadas na ACM Uirapuru.

O serviço mais procurado foi o Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), em que a população pôde atualizar os cadastros, tirar dúvidas e solicitar inscrição nos benefícios disponíveis. O segundo serviço que mais atraiu o público foi o atendimento da Sabesp, seguido do setor de Controle de Zoonoses, que distribuiu materiais educativos e orientou a população sobre os sintomas da dengue, formas de prevenção e a importância da eliminação de criadouros do mosquito. O Fundo Social de Solidariedade de Guarulhos também atendeu centenas de pessoas nas ações de beleza, disponibilizando cortes de cabelo e manicure.

Além destes, o Guarulhos Cidadania também ofertou atendimento social e jurídico, inscrições em vagas de emprego, atendimento de saúde básica e aplicação de vacina contra o sarampo.

Apoiadores

O evento é uma iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento Social, Proteção e Defesa Civil e contou com parceria e apoio das unidades do Centro de Referência da Assistência Social (Cras) Cumbica, Cidade Satélite e Presidente Dutra, da Central do CadÚnico, Fundo Social de Solidariedade, Procon, Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Guarulhos), Defensoria Pública, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e Associação Brasileira de Defesa da Mulher da Infância e da Juventude (Asbrad).