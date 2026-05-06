Arquivo Histórico Municipal promove Roda de Conversa com padre Cleber Leandro de Oliveira

A Secretaria de Cultura e Turismo de Guarulhos realiza nesta sexta-feira, dia 8, mais uma edição da Roda de Conversa no Arquivo Histórico Municipal Araci Borges Dias Martins. O encontro acontece às 15h, é gratuito e aberto a todos os públicos, sem necessidade de inscrição prévia.

O convidado desta edição é o padre Cleber Leandro de Oliveira, natural de Guaratinguetá, ordenado sacerdote na Catedral de Guarulhos em 8 de dezembro. Atualmente, é reitor do Santuário São Judas Tadeu em Guarulhos e fundador da Fraternidade Vitória.

Um projeto de memória e trajetórias

A Roda de Conversa é um projeto do Arquivo Histórico Municipal que convida personalidades a compartilhar suas trajetórias de vida com o público. O objetivo é aproximar as pessoas de histórias reais que dialogam com a memória, a cultura e a espiritualidade da cidade e de sua comunidade.

Sobre o Arquivo Histórico Municipal

O Arquivo Histórico Municipal está localizado no Centro Municipal de Educação Adamastor, na Avenida Monteiro Lobato, nº 734, no bairro Vila Camargos. O equipamento funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Serviço

Roda de Conversa — Padre Cleber Leandro de Oliveira

Data: 8 de maio de 2026

Dia da semana: sexta-feira

Horário: 15h

Local: Arquivo Histórico Municipal

Endereço: Avenida Monteiro Lobato, nº 734 – Vila Camargos – Guarulhos

Classificação etária: Livre

Inscrição: Não é necessária

Informações: (11) 2442-8723

Entrada: Gratuita

Realização: Secretaria de Cultura e Turismo de Guarulhos