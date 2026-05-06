Arquivo Histórico Municipal promove Roda de Conversa com padre Cleber Leandro de Oliveira

A Secretaria de Cultura e Turismo de Guarulhos realiza nesta sexta-feira, dia 8, mais uma edição da Roda de Conversa no Arquivo Histórico Municipal Araci Borges Dias Martins. O encontro acontece às 15h, é gratuito e aberto a todos os públicos, sem necessidade de inscrição prévia.
O convidado desta edição é o padre Cleber Leandro de Oliveira, natural de Guaratinguetá, ordenado sacerdote na Catedral de Guarulhos em 8 de dezembro. Atualmente, é reitor do Santuário São Judas Tadeu em Guarulhos e fundador da Fraternidade Vitória.
Um projeto de memória e trajetórias
A Roda de Conversa é um projeto do Arquivo Histórico Municipal que convida personalidades a compartilhar suas trajetórias de vida com o público. O objetivo é aproximar as pessoas de histórias reais que dialogam com a memória, a cultura e a espiritualidade da cidade e de sua comunidade.
Sobre o Arquivo Histórico Municipal
O Arquivo Histórico Municipal está localizado no Centro Municipal de Educação Adamastor, na Avenida Monteiro Lobato, nº 734, no bairro Vila Camargos. O equipamento funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.
Serviço
Roda de Conversa — Padre Cleber Leandro de Oliveira
Data: 8 de maio de 2026
Dia da semana: sexta-feira
Horário: 15h
Local: Arquivo Histórico Municipal
Endereço: Avenida Monteiro Lobato, nº 734 – Vila Camargos – Guarulhos
Classificação etária: Livre
Inscrição: Não é necessária
Informações: (11) 2442-8723
Entrada: Gratuita
Realização: Secretaria de Cultura e Turismo de Guarulhos