AD Guarulhos apresenta nova diretoria e anuncia plano ambicioso para 2026

O AD Guarulhos realizou uma coletiva de imprensa que marcou oficialmente a apresentação da nova diretoria do clube, dando início a um ciclo que promete reestruturação, fortalecimento institucional e maior ambição esportiva para as próximas temporadas.

A nova gestão será liderada pelo presidente Antônio Borges, conhecido como Alemão do Transporte. Também compõem a diretoria o vice-presidente professor Alex, o responsável pelo departamento jurídico Daniel e o treinador do futebol profissional, professor Everton.

Durante o encontro, foram apresentadas as metas estratégicas para 2026, incluindo projetos voltados ao crescimento do clube dentro e fora de campo. Entre os principais objetivos está a criação de um projeto estruturado para o futebol feminino, com a intenção de disputar campeonatos oficiais, assim como já ocorre no masculino.

Outro ponto destacado foi a captação e revelação de atletas da cidade. “A cidade sempre foi um celeiro de jogadores, de revelar atletas da cidade, e faz tempo que não vemos revelações de destaque para o futebol brasileiro”, afirmou o presidente.

A nova gestão também anunciou a intenção de implementar escolinhas do AD Guarulhos na periferia, ampliando o acesso ao esporte e criando oportunidades para jovens talentos em diferentes regiões do município.

A coletiva também abordou a atual estrutura do clube, incluindo a necessidade de investimentos no campo para jogos e treinamentos. Antônio Borges ressaltou a importância do apoio do prefeito Lucas Sanches e do vice-prefeito Thiago Surfista para o fortalecimento do esporte na cidade.

Com o anúncio da nova diretoria e das metas estabelecidas, o AD Guarulhos inicia uma nova fase com foco em organização, desenvolvimento de talentos e protagonismo no cenário esportivo regional.