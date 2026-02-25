GCM de Guarulhos prende dois traficantes e apreende 2,5 kg de drogas no Gopoúva e Jardim Álamo

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos prendeu dois traficantes em ações contra o tráfico de drogas na cidade, com apreensão total de 2,5 kg de entorpecentes.
Na noite de segunda-feira (23), equipes do Canil detiveram um criminoso no Gopoúva. Com ele, foram apreendidas 149 porções de cocaína, 127 de maconha e R$ 460.
Já na manhã de terça-feira (24), a Inspetoria Norte prendeu outro indivíduo no Jardim Álamo. Ele transportava 485 porções de maconha, 353 de cocaína, R$ 229 e um celular usado no crime.
Os dois foram presos em flagrante por tráfico. A GCM segue intensificando o combate ao crime e garantindo mais segurança à população.
