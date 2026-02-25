Prefeitura recebe inscrições para oficinas de personal organizer nas Casas da Mulher

A Prefeitura de Guarulhos abriu inscrições para mulheres interessadas em participar de oficinas gratuitas de personal organizer (profissional especializado em soluções práticas de organização de ambientes residenciais e corporativos), que ocorrerão ao longo do mês de março nas Casas da Mulher Guarulhense Pimentas, Haroldo Veloso, Vila Galvão, Bom Clima e Recreio São Jorge. As inscrições devem ser feitas pelo telefone (11) 2472-1213.
Promovida pela Subsecretaria de Políticas para as Mulheres, a atividade ocorrerá no horário das 9h às 12h, às segundas-feiras, nas seguintes datas: na próxima segunda-feira (2), na Casa da Mulher Pimentas; no dia 9, na Casa da Mulher Haroldo Veloso; no dia 16, na unidade da Vila Galvão; no dia 23, no Bom Clima; e no dia 30, no Recreio São Jorge. Os endereços dos equipamentos podem ser consultados no link https://www.guarulhos.sp.gov.br/casa-da-mulher-guarulhense.
As aulas serão ministradas pela professora voluntária Fabiana Santos, que abordará tópicos como: o que é uma personal organizer e sua importância na vida das pessoas; arrumar x organizar; benefícios da organização na sua vida; por onde começar; sobrecarga feminina e a divisão de tarefas; parte prática e dúvidas.
A Subsecretaria de Políticas para as Mulheres integra a Secretaria de Direitos Humanos.