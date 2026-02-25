Secretarias definem orientação para desafios do Experimenta! 2026

Em reunião realizada na segunda-feira (23), as equipes da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação e da Secretaria de Desenvolvimento Social (SDS), Proteção e Defesa Civil traçaram as diretrizes que orientarão os desafios que serão propostos aos participantes da 10ª. edição da maratona tecnológica Experimenta!, que acontece entre 22 e 24 de maio. O encontro teve como finalidade ouvir os profissionais da SDS e, em um processo de exposição de ideias, acolher diversos pontos sobre onde pode haver melhoria nos procedimentos, notadamente pelo uso da tecnologia, para tornar ainda melhores os serviços prestados à população guarulhense.

A equipe do Departamento de Ciência, Inovação, Ampliação Digital e Cidade Inteligente conduziu a reunião e orientou os servidores da SDS no sentido de filtrar as diversas sugestões para que, ao final do encontro, os dois times chegassem a um acordo a respeito dos desafios a serem propostos aos participantes.

Para o diretor Marcos Aurélio Garcia, o elemento principal da competição tecnológica é a surpresa dos desafios, o que também eleva a níveis extraordinários a criatividade dos ‘maratonistas’, em busca de soluções como as que nos últimos nove anos trouxeram à cidade tantas vias de inovação.

Experimenta! 2026

Assim como nas edições anteriores, a maratona tecnológica terá um quadro voltado a startups e a profissionais já atuantes na área de inovação, o Pitch4GRU, e outro espaço destinado a estudantes e a empreendedores dispostos a se posicionar no mercado, o Hackaton. Entre os dois momentos há um fórum de discussões a respeitos dos pontos de melhoria, no qual os participantes se inteiram sobre os desafios e escolhem para onde direcionar seus esforços.

A décima edição Experimenta! 2026 acontecerá entre os dias 22 e 24 de maio, e as inscrições serão abertas brevemente. Acompanhe mais informações pelo site https://experimenta.guarulhos.sp.gov.br/.